Externí autor 7. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Dětské romány amerického spisovatele Ingersolla Lockwooda napsané na konci 19. století zůstaly bez povšimnutí až do roku 2017. V tu dobu se jim dostalo pozornosti od médií pro zřejmou podobnosti mezi hlavním hrdinou Baronem Trumpem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Přesvědčte se sami!

Tyto knihy byl napsané mezi lety 1889 a 1893. Jedná se o knížky pro děti, které pojednávají o dobrodružství malého chlapce jménem Baron Trump. Jmenují se Cesty a dobrodružství malého Barona Trumpa a jeho úžasného psa Bulgera a pak pokračování s názvem Podivuhodná cesta Barona Trumpa do podzemí.

Baron Trump a jeho cesta do Ruska

První, co je zarážející, je to, že syn amerického dnes již znovuzvoleného prezidenta se jmenuje Barron. Příjmení je samozřejmě Trump. Chlapec z knížky má nekonečnou představivost a hlavu plnou nápadů. Dokonce ho jeho přílišné přemýšlení dovedlo až do stavu, že ho začal nudit život v luxusu, a tak se rozhodl podniknout nějaké to dobrodružství. A jeho cesta se měla uskutečnit do Ruska.

Na svých cestách je pod dohledem jakéhosi mentora, který se celým jménem nazývá Don Constantino Bartolomeo Strepholofidgeguaneriusfum. Ten mu ukáže portál, který Baronu Trumpovi umožní cestovat do různých světů a dimenzí. Předtím, než se chlapec vydá za dobrodružstvím, mu jeho mentor prozradí ještě motto, kterým se řídí jeho rodina: „Cesta ke slávě je poseta nástrahami a nebezpečími”.

Nicméně to byla právě poslední kniha, která vyvolala největší pozdvižení. Dílo se totiž jmenuje Poslední prezident. Ta pojednává o městě New Yorku, které je zmítáno protesty poté, co nečekaně vyhrál prezidentské volby populistický kandidát, což způsobí pád americké republiky. Jednalo se ovšem o smyšlené události v roce 1896.

Novinář Chris Riotta, který v roce 2017 pracoval pro Newsweek upozornil na to, že dobrodružství malého chlapce začínají v Rusku. Jamie Fuller z Washington Post zase poukazuje na charakterové vlastnosti, které oba zmínění sdílejí. Fuller napsal, že Baron Trump je „předčasně vyspělý, neklidný a náchylný k problémům.“

Castle Trump a Trump Tower

Hrdina z románu má také velmi přemýšlivý mozek, pro osobní urážku kohokoliv, kdo mu zkříží cestu nejde daleko a také pobývá na zámku, který nese jméno „Castle Trump”, což by dost dobře mohlo být ekvivalentem pro Trumpovu „Trump Tower”, ve které bývalý i budoucí prezident Spojených států amerických dlouhou dobu žil.

Romány Ingersolla Lockwooda byly reakcí na poptávku po fantastických dobrodružných příbězích. Nebylo to totiž dlouho co svět „ovládla” Alenka v říši divů od Lewise Carrolla. Nicméně se vším respektem, Lockwood nesahal Carrollovi ani po kotníky.

Román si můžete přečíst i vy

Neznámý recenzent v roce 1981 napsal o jedné z Lockwoodových knih toto: „Autor pracuje na třech stech stránkách fantastického a groteskního vyprávění, tu a tam zažehne jiskru vtipu. Ale tyto jiskry vyzařují málo světla a žádné teplo. Člověk tak musí tápat.”

Pokud byste náhodou chtěli podobnost Barona Trumpa srovnat s americkým politikem sami, tu možnost máte. Knihy jsou archivované Kongresovou knihovnou USA a dostupné jsou online, a to dokonce zdarma.

Zdroje: metro.co.uk, e.wikipedia.org, topky.sk