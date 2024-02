Říká se, že: „Fantazii se meze nekladou”. Ta navíc čas od času dokáže pořádně pobavit. Své o tom ví Aj Brackins z Jižní Karolíny, kterému se na cestě z práce domů naskytl nečekaný pohled. Nad jeho městečkem se objevil mrak, jenž připomínal profil jedné z amerických hvězd.

„Jen jsem stál a několik minut se smál,” přiznal se nadšený fotograf. Jakmile dorazil domů, snímek zveřejnil na svých sociálních sítích.

„Podívejte se na tento mrak. Vypadá jak Donald Trump,” napsal k příspěvku. Nahodou navíc bylo, že se zjevil v den jeho narozenin.

Tmavá struktura byla zformována do tvaru busty z profilu. Zřetelný byl krk, mírně našpulené rty, výrazný nos a především čupřina nad čelem, kterou se bývalý americký prezident proslavil.

Vlasy Donalda Trumpa

Účes podnikatele a republikánského politika se stal fenoménem. Byl přirovnáván k mývalovi, jenž se náhodou usadil na jeho hlavě nebo ke koberci.

Spekulovalo se také, zda se jedná o paruku nebo umně uloženou „přehazovačku”. Jeho osobní lékař Dr. Harold Bornstein však v době nástupu Trumpa do funkce prezidenta prohlásil, že má své vlasy. Aby byly hustší, užívá lék na podporu růstu.

Video z roku 2018 však ukázalo, že medikament selhal a plešatění se nevyhýbá ani multimilionářům a hlavám státu.

Zdroj: Youtube

Ve chvíli, kdy politik stoupal po schodech do letadla mířícího do Mar-A-Laga na Floridě, zvedl se nezbedný vítr a nečekaně odhalil holou lebku, do té doby ukrytou pod slámově žlutou kšticí.

Záběry z Andrewsovy letecké základny obletěly svět. Ti, kteří je viděli, upozorňovali, že Trump většinou při nastupování do dopravních prostředků nosí červenou baseballovou čepici. Tentokrát na ni ale zapomněl, což se mu stalo osudným.

„Hlavním problémem je, že Donald Trump si s největší pravděpodobností upravuje vlasy doma, a to dokonce i střih,” říká kadeřnice Amy Lasch. „Když jsem se podívala na zadní část jeho hlavy, bylo to strašidelné. Vlasy byly zarovnané v jedné linii. To by si stylista nedovolil.”

Oblak a Trump

Jeho bizarní účes navíc okomentovala i dcera Ivanka. Upozorňovala, že osmasedmdesátiletý muž má vysokou spotřebu laku, kterým se snaží přidržet vlasy ze zadní části nad čelem. Díky tomu vznikne ikonická ofina.

Ta byla mimo jiné rozeznatelná i v mraku, jenž Aj Brackins vyfotografoval.

Zdroj: Youtube

„Opravdu jsem se pobavil. Jako kdyby Trump zpoza ní sledoval Ameriku,” okomentoval autor.

Zdroje: www.nogunk.com, www.nypost.com, www.independent.co.uk, www.dailymail.co.uk