Manželský život blonďaté Donny Martin z „Beverly Hills“ byl jako na houpačce a možná pestřejší než její filmová kariéra. Dnes je její 50letá představitelka Tori Spelling, matka pěti dětí po mnoha krizích opět na nohou a nedávno si vyrazila v náručí nové lásky.

Kráska Tori

Ač je role Donny v seriálu Beverly Hills 90210 (1990-2000) Toriinou první „velkou“ rolí, zkušenosti před kamerou už měla za sebou. Cestu do světa filmu si nemusela vyšlapat. Jako Victoria Davey Spelling se narodila v Los Angeles dne 16. května 1973 rodičům židovského původu s ruskými a polskými kořeny, matka Candy je spisovatelkou a divadelní producentkou (*1945), otec Aaron (†2006) byl producentem hollywoodským populárních pořadů. V mnoha z nich se Tori, jak zní její umělecké jméno, objevovala už jako holčička.

Když jí bylo šest let, najal jí otec soukromého učitele herectví. Studentkou střední školy Beverly Hills High School nebyla jen v seriálu, skutečně ji vystudovala.

close info Shutterstock zoom_in Tori v roce 2019

Láska jako trám

Tori se v červenci 2004 provdala za herce a spisovatele Charlieho Shaniana (*1965). O rok později se během natáčení setkala s kanadským hercem Deanem McDermottem (*1966). „Byla to láska na první pohled…“, napsala ve svých pamětech. On byl deset let ženatý a měl syna Jacka. Oba se rozvedli a odjeli spolu na fidžijský ostrov Wakaya, kde si v květnu 2006 slíbili své „v dobrém i zlém“. V březnu 2007 se jim narodil syn Liam. V červnu 2008 přišla na svět dcera Stella. Nad sluncem zalitým vztahem se začaly o dva roky později stahovat mraky a na veřejnosti se začaly šířit první zvěsti, že jim to nějak neklape. Krizi ustáli a v květnu 2010 svůj sňatek oficiálně zpečetili v Beverly Hills.

close info YouTube zoom_in Padesátiletá Tori s rodinou

A Tori otěhotněla potřetí. „… nebylo to plánované, ale zřejmě se to stalo z nějakého důvodu. Vědomí, že přivádíme na svět třetí život, náš vztah posílilo.“ V říjnu 2011 se jim narodila dcera Hattie. Pět měsíců po jejím narození znova přišla do jiného stavu. Když se jim na konci srpna 2012 narodil druhý syn Finn, věřila, že všechno zlé mají za sebou. „Zvládli jsme to, teď je mezi námi pevné pouto. Prošli jsme si peklem a jsme zase zpátky,“ svěřila v pamětech. Ale nebylo…

close info YouTube zoom_in Tori s manželem

Na houpačce

Na konci roku 2013 tisk rozmáznul aférku, že se vodkou opilý McDermott během natáčení vyspal s „jistou“ 28letou Emily. McDermott se veřejně přiznal, že toho velmi lituje“. Chodili na manželské terapie, jeho nevěru Tori ustála. V březnu 2017 se jim narodil syn Beau. Dalších pět let byl jejich život jako na houpačce. Velká krize přišla hned po narození posledního syna, dokonce údajně při bouřlivé hádce u nich zasahovala policie. A zase se vše vrátilo do starých dobrých kolejí. A pak opět hádky…

Asi nejbouřlivější byl rok 2023. Ještě v květnu 2023 k jejím padesátinám McDermott zveřejnil na Instagramu příspěvek, jak moc ji miluje a složil ji poctu, že vůbec nestárne a že je pořád jeho „Donna“. V červnu napsal, že se rozcházejí, pak příspěvek smazal...

close info Profimedia zoom_in Tori po návratu domů v srpnu 2023 při práci na novém projektu

Další trable, spekulace

V květnu 2023 Tori ve svém příspěvku, uvedla že ona a všechny děti jsou stále nemocné, protože mají doma plíseň, která je už tři roky zabíjí. Ona sama později skončila v nemocnici. V červnu si sbalila kufry a odstěhovala se do motelu, a to i přesto, že ji maminka sehnala bydlení a přítel Josh Flagg ji nabídnul své luxusní sídlo. Léto strávila s dětmi v karavanu v kempu.

S postavičkou jako holčička a nestárnoucím obličejem je Tori terčem spekulací o plastických úpravách. Přestože tvrdí, že si nijak svůj obličej vylepšit nenechala, některé zdroje uvádějí, že před několika lety „údajně“ připustila, že kdysi podstoupila chirurgickou úpravu nosu a prsou, a že toho později litovala. V roce 2015 ji fotoreportér zachytil, jak odchází z léčebných lázní se zarudlým obličejem. Usuzuje se, že mohla podstoupit laserové omlazení pleti. Před dvěma lety se Tori objevila „jako nová“. Pouze na základě fotografií se k jejímu vzhledu vyjádřili různí plastičtí chirurgové a dermatologové a říkají, že je možné, že mohla podstoupit facelifting, ale spíš jde o nějaké výplně rtů a tváří.

close info Profimedia zoom_in Tori na konci října 2023 - v domácím, nenamalovaná

Do nového

Do svého honosného domu se Tori s dětmi vrátila na konci srpna. A hned začala pracovat na novém projektu. V září se po osmnácti letech s McDermottem rozvedli, ale uvedli, že dál budou s láskou pečovat o své děti. Už v říjnu ji objektivy zachytily, jak randí s reklamním manažerem Ryanem Cramerem. Tori je též autorkou šesti knih a možná teď začíná psát novou kapitolu svého života.

Zdroje: www.imdb.com, pagesix.com, www.usmagazine.com, www.eonline.com, pagesix.com/2021