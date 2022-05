Co by se stalo se Zemí, kdyby nyní dopadl meteorit, který vyhubil dinosaury?

Dinosauři vyhynuli proto, že na Zemi narazil asteroid. Svědčí o tom kráter Chicxulub, ukrytý pod vodami Mexického zálivu. Toto místo je svědectvím dopadu smrtícího obra před 66 miliony let, kdy došlo k pátému masovému vymírání, jež vyhubilo asi 80 % všech živočišných druhů včetně neptačích dinosaurů. Jak by to vypadalo dnes, kdyby obdobný asteroid dopadl na Zemi? A jak to vypadlo tenkrát?