Jak dopovali sportovci v NDR: Drogy, stereoidy i nedobrovolné změny pohlaví

Když bylo německé koulařce Heidi Kriegerové 16 let, dostala od trenéra pilulky označené jako "doplněk stravy". Její výkon se zlepšoval, při tréninku neznala únavu a rostly jí svaly. V osmnácti letech měla postavu jako muž a o čtyři roky později vyhrála evropský šampionát. Jenomže pak ji začaly trápit silné bolesti. A navíc zjistila, že se už vůbec necítí být ženou.

Pět let po získání zlaté medaile byla Heidi nucena sportovní kariéru ukončit. Bolesti kloubů jí nedovolily dále trénovat, nevydržela ani chvíli stát na nohou. Kromě toho se začala cítit jako muž uvězněný v ženském těle. Nevěděla, co se s ní děje, trpěla depresemi a pomýšlela na sebevraždu. Až před ní kolega v práci pronesl dosud málo skloňované slovo - "transexualita".

Ve 31 letech Heidi podstoupila změnu pohlaví a začala se představovat jako Andreas. "Zachránilo mě to, začal jsem úplně nový život," vyznal se bývalý sportovec v pozdějším dokumentu.

Co ale skutečně stálo za jeho psychickou proměnou, pochopil až v roce 2000, kdy Německem otřásly soudní procesy se sportovními funkcionáři, kteří v 70. a 80. letech v bývalé NDR podávali mladým sportovcům zakázané a neprověřené látky za účelem zlepšení jejich výkonu.

"Trenérovi jsem důvěřoval, neměl jsem důvod pilulky odmítnout. Tvrdil mi, že je to běžný doplněk stravy, který berou všichni," vyprávěl Andreas. V dobách totality nemohl tušit, že se dotyčné prášky vyrábějí na rozkaz tajné policie Stasi, která si přála vylepšit image NDR na světových kláních.

Andreas do sebe za jediný rok nadopoval 2,600 mg steroidů, čímž dalece překonal i známého dopingového hříšníka Bena Johnsona. "Byl jsem schopen trénovat až za hranici bolesti; zvedal jsem činky, až jsem měl ruce rozedřené do krve, ale pod vlivem prášků mi to nevadilo," vysvětlil Andreas, který se později oženil s další obětí německého dopingového programu, plavkyní Ute Krausovou.

Odhaduje se, že doping byl v NDR tajně podáván několika tisícům sportovců, což zemi dopomohlo ke získání oslnivého počtu 192 zlatých olympijských medailí v průběhu dvou dekád. Sportovci přitom netušili, že dopují - injekce a pilulky jim byly představeny jako neškodné vitamíny. Z průzkumu vyplynulo, že řada z nich později začala trpět bolestmi kloubů a kostí, u některých se objevila rakovina, u žen docházelo k potratům a neplodnosti.

Přímo na soud se kolem roku 2000 obrátilo 167 obětí, s nimiž Německý olympijský sportovní svaz uzavřel mimosoudní dohodu a každému vyplatil jednorázové odškodnění ve výši 9250 EUR.