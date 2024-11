Externí autor 16. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Není nic horšího pro žáka, než když se dostane do konfrontace s učitelem, který má za cíl jediné. Ukázat mu svoji nadřazenost a zastrašit ho. S takovým přístupem se setkal jeden mladý žák, kterého učitel ponížil. To si ale nenechala líbit jeho matka a na učitele si došlápla.

Škola je pro každého jedince důležitým milníkem v jeho životě, kdy se poprvé setkává s většími autoritami v podobě učitelů, pěstuje si nové vztahy, dostává se do prvních konfrontací a učí se, jak zacházet s emocemi. Obzvlášť ve školním věku děti zkoušejí a hledají své vlastní hranice, co si mohou dovolit a co je už přes čáru.

V době, kdy jsou mimo domov a zodpovídají za ně učitelé, je to právě na nich, abych se snažili ze svých žáků vychovat co nejkvalitnější lidi, kteří si budou schopni po dovršení dospělosti poradit s nejvíce nestandardními situacemi, které jim život nastraží do cesty. Přechod ze školky do školy je i podle odborníků důležitý životní zlom.

„Nástup dítěte do školy znamená přechod z jedné vývojové fáze do druhé. To, že toto období nazýváme krizové, neznamená, že se v něm děje něco špatného," řekla pro Rozhlas psycholožka Zuzana Masopustová. Učitel tráví velkou část dne s žáky a proto je to právě on, kdo by mohl rozpoznat, na co je daný student talentovaný nebo v čem vyniká.

Bohužel i mezi učiteli se najdou tací, kteří místo toho, aby byli svým žákům vzorem, snažili se je vybičovat k co nejlepším výkonům a motivovali je, tak místo toho sráží jejich sebevědomí, ponižují je a dávají na odiv svoji moc, kterou vůči nim disponují. Velmi špatnou zkušenost má v tomto ohledu jistý žák Henry Wismayer.

Jsi bezcenný a arogantní, tvrdil učitel

Henry Wismayer vyrůstal v Londýně a v roce 1998 se rozhodl, že bude sdílet na sociální síti X dopis své matky, který byl adresovaný jeho učiteli. Slova v dopise byla srdceryvná, ale zároveň hodně drsná a z příspěvku se stal doslova virál, na který se rodiče dětí dodnes odkazují a připomínají si statečná slova matky, které nebyl lhostejný osud dítěte.

Jednoho dne zavítala matka Henryho do jeho školy, aby se zeptala na jeho prospěch a probrala s učitelem jeho budoucnost a možné varianty toho, kam by kroky jejího milovaného syna měly směřovat. To, co z úst učitele ale uslyšela, ji naprosto šokovalo. Kantor mluvil o Henrym jako o bezcenném, arogantním, líném a sobeckém chlapci.

Vyděšené matce učitel neustále opakoval, že si její syn neuvědomuje, že veškerá jeho budoucnost závisí právě na něm. Matka absolutně nečekala takovou odpověď a celou situaci brala jako útok, který byl mířený proti jejímu synovi. Matka se následně rozhodla, že učiteli pošle dopis. Jeho zaujaté a útočné chování vůči Henrymu přesáhlo totiž veškeré meze slušnosti a objektivního názoru.

Učitel měl matce dokonce i vyhrožovat, že žádná univerzita ani pracoviště ho nepřijme, když povypráví o jejím synovy, dle jeho názoru, pravdivé informace o tom, jak se ve škole chová a jak ke studiu přistupuje. Na takové jednání matka Henry nebylo absolutně připravena a mísila se v ní zlost s obrovskou lítostí nad tím, že život jejího syna leží v rukou člověka, který by rozhodně neměl vykonávat funkci učitele.

Slova v dopise rezonovala napříč internetem

Slova obsažená v dopise, který byl adresovaný učiteli, byla nejenom protestním poselstvím, ale také projevem velké vůle a odhodlanosti postavit se za své dítě a bránit jej. Matka nebránila jen syna, ale také se ostře vymezila vůči učiteli. Nazvala ho nejhorším tyranem, který má sice moc, ale jeho činy a slova nepadají na úrodnou půdu.

Naopak svoji moc využívá vůči dětem, kterým se nebojí negativním hodnocením zničit nebo zkomplikovat jejich následnou cestu životem, který už sám o sobě není jednoduchý. „Je snadné zničit dítě neustálou kritikou a zneužíváním," zněla její slova mířená na učitele. Zároveň se vyjádřila, že si přeje, aby jejího syna učil jiný kantor.

Dopis se stal na sociálních sítích okamžitě virální a vyjadřovali se k nim lidé z celého světa. Drtivá většina ocenila odhodlanost a hrdinství jeho matky. „To je skvělá matka! Podobně se za našeho syna postavila i moje žena, když byl nařčen, že se ve škole nezajímá o sport," napsal jeden z komentujících. Henry a jeho matka se stali příkladem pro všechny rodiče, kteří by v budoucnu třeba polemizovali nad tím, zda se svých dětí zastat nebo to nechat být.

