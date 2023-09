Zunkir - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90538981

Starobabylonský dopis je vlastně jakousi stížností teenagera. V tomto věku je nespokojenost se vším zcela běžná i dnes, ale babylonský dopis je starý 4000 let! Napsal jej student jménem Iddin-Sin své matce Zinû a je pohledem do světa teenagerských stížností v Mezopotámii.

Tento starověký artefakt, odborně známý jako TCL 18 111, byl sepsaný ve městě Larsa za vlády Chammurapiho. Iddin-Sin byl v té době pravděpodobně studentem a navštěvoval internátní školu pro chlapce jeho postavení, kde se učil klínopis a literaturu. Jeho matka, Zinû, byla zodpovědná za výrobu jeho oděvů od základu, přičemž používala vlnu získanou na místních trzích.

Dopis vzbudil zájem sociálních médií

Překvapivý starověký babylonský dopis starý 4 000 let vyvolal obrovský zájem i na platformě TikTok, a není to proto, že by byl srdceryvný.

Dopis začíná zdvořile, vzývá bohy Šamaše, Marduka a Ilabrata a přeje své matce dobré zdraví. Nenechte se však zmást formalitami, protože Iddin-Sin přechází rovnou k věci. Vytýká své matce nikoli to, že se jí stýská, ale žalostný stav svého oděvu.

„Rok od roku se oblečení zdejších mladých pánů zlepšuje, ale ty jsi dovolila, aby se moje oblečení rok od roku zhoršovalo. Vskutku jsi vytrvale usilovala o to, aby mé oblečení bylo stále chudší a skrovnější. V době, kdy se u nás vlna spotřebovává jako chleba, jsi mi nachystala chudé oblečení."

Opravdový starověký „nářez“

Mladík tak před 4 tisíci lety srovnává své módní problémy s problémy svých vrstevníků a zdůrazňuje rozdíly v šatníku. Dokonce vytáhne ultimátní vinu, když tvrdí, že ho jeho matka nemiluje tolik jako maminka jiného dítěte.

„Syn Adad-iddinam, jehož otec je pouze asistentem mého otce, má dvě nové sady oblečení, zatímco ty se trápíš i kvůli jediné sadě oblečení pro mě. Navzdory tomu, že jsi mě porodila a jeho matka ho jen adoptovala, jeho matka ho miluje, zatímco ty, ty mě nemiluješ!"

Dopis nabízí fascinující pohled do každodenního života starověké Mezopotámie a slouží jako připomínka, že módní trable teenagerů nejsou ničím novým. Už před čtyřmi tisíci lety se mladí lidé starali o svůj vzhled a uměli tlačit na pilu svých rodičů.

Teenageři byli vždy stejní

Zda Iddin-Sin napsal dopis sám, nebo ho nadiktoval písaři, není jisté, ale sdělení je naprosto jasné: chtěl lepší oblečení a nebál se pro něj zavolat svou matku.

Tento starověký pubertální záchvat vzteku nám připomíná, že lidská povaha zůstává po tisíciletí pozoruhodně konzistentní. Lidem vždy záleželo na vzhledu a teenageři si vždy našli vynalézavé způsoby, jak si na něj stěžovat. Je to historický skvost, který dokazuje, že některé věci se nikdy nemění.

Ale i tak, vězte, že Babyloňané byli daleko vyspělejší, než jsme si mysleli. O tom hovoří i toto video:

Zdroj: Youtube

