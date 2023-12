Od malička je nejistá a plachá, má tichý dětský hlas a oči jako panenka, proto stále hraje mladé dívky. Hned v prvním castingu získala roli Rory v seriálu Gilmorova děvčata, která ji proslavila. Talentovaná herečka se jmenuje Alexis Bledel a k filmu se dostala v podstatě díky své plachosti.

Pravnučka Gilmorové

Alexis Bledel (*16. září 1981) má docela pestrý a zajímavý rodokmen. Přestože se narodila v texaském Houstonu, ona i její rodiče se hlásí k Hispáncům. Maminka Nanette se narodila ve Phoenixu v Arizoně, ale vyrůstala v Mexiku a je velšsko-anglicko-skotsko-irsko-německého původu. Pradědeček Alexis z matčiny strany byl starostou Memphisu. Martin, otec Alexis je Argentinec, a jeho otec Enrique, ve své době viceprezident Coca-Coly v Latinské Americe se narodil v Buenos Aires a byl dánsko-německého původu. Jean, maminka otce, tedy babička Alexis se narodila v New Yorku a měla skotské, anglické a irské předky. A aby toho nebylo málo, prababička Alexis se jmenovala Rebecca R. Gilmorová.

V každém případě, když byla Alexis maličká, oba rodiče mluvili španělsky a děvčátko se naučilo anglicky až ve škole. Navštěvovala baptistické a luteránské školy, v roce 1999 ukončila středoškolská studia na dominikánské St. Agnes Academy. Jelikož byla od malička nesmírně stydlivá, maminka ve snaze pomoci jí zbavit se ostychu přiměla, aby zkusila hrát v komunitním divadle.

close info Profimedia zoom_in Tak vypadala Alexis před deseti lety jako třicátnice

Do L. A.

Alexis na prknech místního divadla nezůstala bez povšimnutí a dostala nabídku pracovat jako modelka, nejprve v nákupním centru. Během střední školy se jako modelka dostala do Evropy i Japonska. Po maturitě se zapsala na Newyorskou univerzitu, kde chtěla studovat filmový obor. Na jaře 2000 ji ale modelingový manažer nasměroval do L. A. na casting do připravovaného komediálně-dramatického seriálu Gilmorova děvčata (2000-2007). Alexis uspěla a získala roli dospívající Rory Gilmorové. „Bylo to velmi nečekané. Byla jsem nervózní a nevěděla jsem, co dělám. Prostě to vyšlo…,“ vzpomíná Alexis.

Jako Rory měla možnost ukázat své herecké nadání, a to ji katapultovalo k dalším rolím. Svůj všestranný herecký talent prokázala jako Emily/Ofglen v seriálu Příběh služebnice (20017-2021), za niž získala cenu Primetime Emmy.

close info Profimedia zoom_in Tak vypadá Alexis dnes jako čytřicátnice, vůbec se nemění

Střípky…

Alexis se objevila na obálce mnoha módních časopisů a je i na seznamu nejkrásnějších žen světa. V roce 2000 byla tváří reklamy na balzám a lesk na rty. Ve volném čase sleduje Světové jezdecké hry a taneční soutěže, ráda čte, píše a fotografuje. Hlavně se ale věnuje svému osmiletému synovi, kterého má s hercem Vincentem Kartheiserem. Byla za něho provdaná v letech 2014 až 2022. A také fenečce maltézské čivavy Sophii, kterou si vzala z útulku.

