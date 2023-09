Nejen nevýrazná, dokonce přímo ošklivá musela být prodavačka Douchová ve filmu Vrchní, prchni, aby nevzbuzovala erotické představy svého šéfa, do kterého byla zamilovaná. Roli „ošklivky“ s tváří skrytou za skly brýlí přijala pohledná Zuzana Fišerová. V civilu byste ji proto sotva poznali.

Nesmazatelným písmem

Zuzana Fišerová-Svátková patří mezi „hvězdy“ českých komedií, které zazářily a pohasly. Ačkoli Douchová nebyla její první filmová role, přišla k ní jako slepý k houslím, v tomto případě by se klidně dalo říct jako Vrána k houslím, knihovník, který v podání Josefa Abrháma předstírá před svou důvěřivou ženou (hrála ji Libuška Šafránková), že si jako vynikající houslista vydělává v restauracích balík, zatímco jako falešný číšník kasíruje nic netušící zákazníky.

První role, kterou paní Zuzana dostala, byla v roce 1972 Blaženka – Myška ve filmu O Sněhurce. Vidět jsme ji mohli v Slaměném klobouku, Vlak do stanice nebe nebo seriálu Pan Tau, ale i v menších rolích dalších filmů. Právě díky své roli v O Sněhurce se ale dostala do filmového knihkupectví a jako „zvědavá, drzá, ošklivá a brejlatá“ Douchová se nesmazatelně zapsala do naší kinematografie.

Z kanceláře na stříbrné plátno

V kolonce datum narození má paní Zuzana napsáno: 1. ledna 1959. Po ukončení vzdělání v oboru administrativy pracovala v kanceláři tehdejšího RaJe, kam si pro povolení natáčet v jedné restauraci přišla požádat asistentka Drahuše Králová, která spolupracovala na „Sněhurce“ i „Vrchním“. Na Zuzanu si vzpomněla a pozvala ji na konkurz a kamerové zkoušky. A Zuzana uspěla…

Po Vrchní, prchni (1980) si ještě Zuzana zahrála pokladní v samoobsluze v jedné epizodě Dynastie Nováků (1982) a pokojskou v povídkovém seriálu Pražská pětka (1988). Po svých zkušenostech u filmu se zkoušela dostat na divadelní školu – nebyla přijatá. A další nabídky z filmových či televizních studií už nepřicházely…

close info YouTube zoom_in „Zvědavá, drzá, vošklivá a brejlatá“ Douchová

Ze stříbrného plátna do kanceláře

Zuzana Fišerová provdaná Svátková pochopila, že „tudy cesta nevede“, ale nezatrpkla a vrátila se ke svému povolání – a nelituje. Dnes matka dvou dospělých synů na doby, kdy stála před kamerou, vzpomíná ráda. S odstupem času si uvědomila, že by nejspíš o další roli ani nestála. Místo knih jako ve filmu ve skutečném životě prodává zájezdy a dovolené v nejmenované cestovní kanceláři v Praze. Zřejmě málokterý klient si uvědomí, že za přepážkou sedí „ta šedá myš“ z Vrchního. Není to proto, že by ji léta tak poznamenala, ale nenosí brýle ani šedý plášť a už nemusí být za ošklivku…

Kromě filmových rolí propůjčila Zuzana Fišerová-Svátková v letech 1969 až 1982 svůj hlas dvaceti třem hercům jak ve filmech pro děti, tak pro dospělé. Pro příklad taková ilustrační trojice: v Pipi punčochatá, a Pipi v zemi Taka-Tuka jsme ji mohli slyšet jako Anniku (Maria Persson; 1971, 1972); jejím hlasem promlouvala v českém dabingu Juliane Koepcke (Susan Penhaligon; 1977) ve filmu podle skutečné události Zázraky se dějí; a do té třetice? Třeba její poslední dabing ve francouzského filmu Záletník, ve kterém namluvila Delphine, dceru hlavního hrdiny Étianna (Pascale Reynaud; 1982).

No, možná někomu, kdo se radí kam na dovolenou k moři se zdá alespoň její hlas nějak povědomý…

