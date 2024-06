Externí autor 15. 6. 2024 clock 3 minuty

Jsou lidé, kteří se na dovolenou netěší, protože se vždycky něco pokazí. Ať už je to výběr špatné destinace, hotelu nebo třeba choroba. Ale nebojte, letos se zdá, že všechno bude jinak, zejména, pokud jste se narodila v jednom z následujících znamení horoskopu. To vás totiž čeká dovolená snů.

Co je vlastně pro vás dovolená snů? Ráda lenošíte na pláži nebo ještě raději zdoláváte treky v horách, případně objevujete nová města a kulturu? Nepochybně si každý najde to své. Někomu se jeho volba podaří, jiný doufá, že to bude příště lepší.

Zato následující znamení zvěrokruhu mají dovolenou snů letos jistou:

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Znamení Vodnáře miluje svobodu, cestování a dobrodružství. Vodnáři jsou velmi kreativní, navíc individualisté, takže svou dovolenou pojímají jako zážitkové cestování po vlastní ose. Důležitá je pro ně zábava a objevování nových míst. Nemluvě o tom, jak rádi se seznamují s cizími lidmi.

Jsou trochu neposední, takže je můžete během léta zastihnout i na více místech. Jelikož milují přírodu, určitě se jim bude líbit na portugalském květinovém ostrově Madeira. Dobrodružství na ně čeká v Černé hoře a nádherné pláže na řeckém ostrově Ikaria.

Ti, kterým nevadí cestovat na velké vzdálenosti, najdou svoji dovolenou snů v kanadské přírodě, což může být nezapomenutelný životní zážitek.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Ta vysoce analytická, na detail zaměřená a perfekcionistická Panna, která nemyslí na nic jiného, než na svou práci, a na dovolené? Představte si, že ano. I když v kanceláři působí jako spořádaná akurátní úřednice, která je schopná se za jednou chybou pídit i tři dny, na dovolené se změní v příjemnou uvolněnou kamarádku nebo partnerku, která si své zasloužené volno umí užít.

Na rozdíl od Vodnáře ovšem nečekejte, že když se Panna rozhodne vyrazit na dovolenou, je do druhého dne někde na pláži u moře. Kdepak. Panna si svůj prázdninový program nejdřív velmi dobře naplánuje. Pochopitelně do nejmenšího detailu.

Líbit se jí bude v zeleném Irsku, které projede křížem krážem a díky své pečlivosti nevynechá jedinou pamětihodnost nebo zajímavé místo tohoto krásného ostrova. Nicméně Panny, které touží po opravdu relaxačním odpočinku, přivítají dovolenou na krásných portugalských plážích, kde to ještě stále není hlava na hlavě.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Znamení Vah si nadevše cení klidné a harmonické atmosféry, a to nejenom v domácích podmínkách, ale i na dovolené. Mimochodem, Váhy mají dar vyřešit každou nebo téměř každou složitou situaci, což se jim při cestování může jenom hodit.

Rády cestují ve více lidech a rozhodně nemají problém s tím dát dohromady prázdninovou partu, protože ostatní na nich oceňují fakt, že nejsou hašteřivé, a naopak se snaží hádkám zamezit už v zárodku. A s takovými pohodáři každý cestuje rád.

Jak už jsme naznačili, i na dovolené Váhy potřebují klid. Proto hledají místa, která vyloženě netepou turistickým ruchem, ale naopak nabízejí pohodové prostředí. Dovolenou snů tak pro ně splní pobyt na Fuerventuře nebo v portugalském Algarve. Jelikož Váhy ocení i estetiku daného místa, nadšené budou i z italského Lago di Como nebo Alsaska.

Zdroje: www.prosieben.de, www.reisereporter.de