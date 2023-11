Narodila se do židovské rodiny a stala se úspěšnou herečkou. Diváci si ji pamatují jako nekompromisní doktorku Lisu Cuddyovou z úspěšného seriálu Dr. House. Jak vypadá Lisa Edelstein dnes?

Židovské kořeny

Lisa Edelstein je americká herečka a dramatička. Narodila se 21. května 1967 v Bostonu do židovské rodiny Alvina a Bonnie Edelsteinových. Její otec byl renomovaným pediatrem působícím v New Jersey. Lisa jako nejmladší ze tří dětí vyrůstala spolu se svými sourozenci a rodiči ve Wayne v New Jersey. Po ukončení střední školy Wayne Valley High School, kterou úspěšně absolvovala v roce 1984, se rozhodla následovat svůj sen a přestěhovala se do New Yorku, aby studovala divadlo na New York University's Tisch School of the Fine Arts.

Svou kariéru odstartovala učinkováním v muzikálu Positive Me, který napsala, složila k němu hudbu a pak si v něm i zahrála. Positive Me měl být odpovědí na rostoucí nebezpečí nákazy HIV a AIDS v osmdesátých letech minulého století. Ačkoli se jednalo o projekt začínající umělkyně, Lisa zde prokázala nejen dostatek hereckého talentu, ale také schopnost angažovat se ve společensky důležitých tématech.

V devadesátých letech se Lisa Edelstein, již jako poměrně známá tvář, objevila v nejrůznějších komediálních sitcomech. Patřily mezi ně Jsem do tebe blázen, Křídla a The Larry Sanders Show.

Velké uznání ale získala především za roli frustrované přítelkyně George Costanzy v Show Jerryho Seinfelda. To ji otevřelo dvěre do světa showbyznysu.

Jak vypadá dnes?

Skutečný průlom v Lisině kariéře ale nastal až v polovině 90. let, kdy zazářila hned v několika televizních seriálech najednou.

Co řekla Lisa o svých největších rolích, se můžete podívat na videu:

Učinkovala v seriálech jako Relativity z roku 1996, Západní křídlo z roku 1999, Ally McBealová v roce 2000 a Felicity 2001. Postupně se tak přes další televizní role stávala stále více uznávanou herečkou. Mimo to se objevila v televizních seriálech Pohotovost, Frasier, Just Shoot Me, Beze stopy a Soudkyně Amy.

Její nejvýznamnější rolí se ale stalo učinkování v úspěšném seriálu z lékařského prostředí, Dr. House, kde si Lisa zahrála po boku hlavního hrdiny, Hugha Laurieho. V seriálu ztvárnila Dr. Lisu Cuddyovou, šéfku nemocnice Princeton-Plainsboro. Společně s Lauriem vytvořili nezapomenutelný seriál plný vtipných i dojemných příběhů.

Seriál Dr. House jí vynesl uznání kritiků a fanoušků. Po odchodu z Dr. House se Lisa objevila ve třech epizodách seriálu The Good Wife a v roce 2013 si zahrála v seriálech Skandál a Castle na zabití.

Když zrovna netočí, věnuje se svému manželovi Robertovi Russelovi, se kterým se vzali v roce 2014. Lisa v téměř 60 letech vypadá stále perfektně. Cvičí, zdravě jí a dokonce pro organizaci Peta nafotila sexy snímky. Je důkazem, že život "padesátkou" rozhodně nekončí.

close info BAUMANN MANFRED zoom_in Lisa Edelstein dnes.

