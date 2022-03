Vědci objevili zvláštní lebku dračího člověka. Může se jednat o nový lidský druh

Vědci objevili lebku pravěkého dračího člověka.

Foto: Profimedia

Bezmála devět desetiletí ukrývala studna v Harbinu na severovýchodě Číny zcela ojedinělou lebku, která nejspíš patří zcela neznámému druhu člověka. Její studium může vědcům pomoci poodhalit spletité větve stromu života lidí i objasnit mnoho záhad našich předků.

Neobvyklé pozadí vzácného objevu

Když v roce 1933 dělník, jehož jméno nebylo zveřejněno, pracoval na stavbě mostu přes řeku Černého draka (Songhua), která protéká městem Harbin, objevil podivnou lebku. Nejspíš tušil, že se jedná o archeologický nález, ale protože město v té době okupovali Japonci, nález zatajil a ukryl na dno opuštěné studny. Celá desetiletí si to nechal pro sebe. Až v roce 2018 krátce před svou smrtí o tom řekl svým vnukům. Ti se ke skrýši vypravili, lebku našli a nález věnovali Muzeu geologických věd univerzity Hebei GEO. A tak se dostala do rukou vědců a způsobila revoluci.

Dračí člověk

Zkamenělá lebka je velmi dobře zachovalá a je to jedna z nejúplnějších fosilií raného člověk, která kdy byla nalezena. Je široká, má výrazné čelo, silné nadočnicové oblouky, téměř čtvercové oční důlky, jemné lícní kosti a velikou mozkovou část. Mozek byl tak o sedm procent větší než průměrný mozek člověka. Ústa jsou široká, zuby musely být veliké. Zachoval se jeden, který má tři kořeny, což je u člověka velmi vzácné. Dolní čelist chybí. Lebka patří dospělému muži, který musel mít velmi huňaté obočí a baňatý nos a také musel být velmi mohutný. O jeho životě se nejspíš nikdy nic nedovíme, protože místo jeho nálezu není známo, takže chybí jakékoli předměty, které by o něm mohly prozradit víc. Podle analýzy vědci stáří lebky odhadují na 146 000 až 309 000 let. Pojmenovali ho Homo longi a podle místa nálezu mu dali přezdívku Dračí člověk.

Zdroj: Youtube

Nový lidský druh, který přepíše dějiny vývoje lidí?

Lebka Dračího člověka přirozeně přilákala velkou pozornost vědců. Na jejím výzkumu se podílí několik badatelů. Jeden z členů týmu je přední britský odborník na evoluci člověka Ch. Stringer z londýnského Přírodovědného muzea. „Z hlediska fosilií posledního milionu let je to jedna z nejdůležitějších, které byly dosud objeveny," řekl BBC News. Anatomické znaky jsou natolik výrazné, že to může být zcela nový druh člověka, domnívá se nejen Stringer, ale i jiní vědci „Máme tu samostatnou větev lidstva, ze které se nevyvinul Homo sapiens, ale je to oddělená linie, která se v této oblasti vyvíjela několik set tisíc let a nakonec vyhynula,“ řekl vědec. Podle týmu je právě Homo longi naším nejbližším vyhynulým příbuzným a nikoliv neandrtálci. Část vědců se k tomuto názoru staví opatrně a kolem původu "dračího muže" se vedou diskuze. Nicméně pokud se potvrdí, že Stringer a jeho tým mají pravdu, může tento objev přepsat dějiny lidské evoluce. I pokud ne, další studium této jedinečné fosilie alespoň přispěje osvětlit jiné záhady lidských předků.

Zdroje: www.nationalgeographic.com, www.bbc.com, www.nytimes.com