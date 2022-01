Erupce Dračí hvězdy je varováním pro Slunce. Země může být kdykoli ohrožena

Sluneční erupce

Hvězdy typu žlutý trpaslík, ke kterým se řadí i naše Slunce, jsou v dlouhodobém časovém horizontu považovány za velmi stálé. Díky tomu se ostatně na naší planetě drží život už 4 miliardy let. Pozorování mohutné erupce hvězdy EK Draconis ale astronomy znejistila. Tak silný výron koronální hmoty u žlutého trpaslíka ještě neviděli. Co když by se něco takového znenadání odehrálo i na našem Slunci?

Hvězda EK Draconis je od nás vzdálená zhruba 110 světelných let a nachází se v souhvězdí Draka. Vědci se na ni zaměřili během hledání exoplanet, na kterých by se potenciálně mohl vyskytovat život. Hvězda je zaujala svou velikostí, která zhruba odpovídá rozměrům našeho Slunce. V jejím okruhu byly objeveny dvě exoplanety a astronomy zajímalo, zda spadají do takzvané obyvatelné zóny, tedy oblasti, kde se vyskytují příznivé podmínky pro vznik života.

Výzkum skončil nepříjemným zjištěním. I kdyby na dotyčných exoplanetách vhodné podmínky k životu až dosud existovaly, už tam nejspíš nejsou. Na EK Draconis totiž nečekaně došlo ke gigantické erupci, která do okolního prostoru vyvrhla obrovské množství plazmy letící rychlostí 1,6 milionů km/h.

Katastrofální důsledky

Co je znepokojivé, erupce byla desetkrát silnější než jakýkoli jiný výbuch, který byl kdy na hvězdě podobného typu zaznamenán. Kdyby se něco takového přihodilo na našem Slunci, smršť protonů a elektronů by možná byla schopna zničit zemskou atmosféru a nezastavilo by ji ani magnetické pole, které nás před podobnými slunečními výstřelky chrání.

V lepším případě by jen vyhořely veškeré pozemské elektrické sítě, přestaly by fungovat satelity a smrtelné dávce radiace by byli vystaveni "pouze" kosmonauti na oběžné dráze.

Mladičký dvojník Slunce

Astrofyzik Yuta Notsu z univerzity v Coloradu nicméně upozorňuje, že mezi Sluncem a "Dračí hvězdou" přecijen existuje jeden zásadní rozdíl. EK Draconis je mnohem mladší, zformovala se teprve před 100 miliony lety.

"Takhle podobně zřejmě vypadalo Slunce před 4,5 miliardami lety. Mladší hvězdy mají tendenci vykazovat bouřlivější aktivitu," vysvětlil Notsu. Zkoumání erupcí na Dračí hvězdě a jejich vlivu na okolní planety podle něj může pomoci pochopit vývoj naší sluneční soustavy krátce po jejím zrodu. Naskýtá se rovněž otázka, zda právě mohutná sluneční erupce nebyla důvodem, proč Mars kdysi dávno přišel o svou atmosféru.

Erupce probíhají i na našem Slunci, jsou však mnohem slabší a téměř neškodné. Zatím nejsilnější byla zaznamenána v roce 1859, kdy se zhroutila telegrafní síť. Dnes by podobná událost znamenala mnohem větší problémy - dlouhodobý výpadek elektrického proudu a komunikačních sítí by Zemi uvrhly do chaosu. Jak ale ukázala Dračí hvězda, mohlo by být mnohem hůř. Můžeme jen doufat, že Slunce z mladické bouřlivosti opravdu "vyrostlo" a je moudrým starcem, který si extrémy odpustí.

Simulaci sluneční erupce si můžete prohlédnout ve videu:

