Vědci našli obří lebku pravěkého dračího muže: Nález možná přepíše dějiny

Dračí člověk

Foto: Profimedia

Dračí muž je druh hominida, jehož lebku nalezli věci ve studni v jedné z čínských provincií. Lebka se vyznačuje abnormální velikostí a díky ní se dokonce uvažuje o změně pohledu na evoluci člověka. Podle antropologů má totiž nový příslušník rodu Homo k modernímu člověku blíže než neandrtálci.

Za obří lebkou se kromě nové série poznatků skrývá i podivuhodný příběh. Ukázalo se totiž, že ji našli již v roce 1933 čínští dělníci během japonské okupace. Budovali tehdy most přes řeku Sungari a aby zajímavý nález nepadl do rukou nepřátel, zabalili ji a ukryli do studny. A právě tam spatřila lebka znovu světlo světa v roce 2018.

140 000 let stará zkamenělá lebka Dračího muže, nalezená v Číně, může odhalit nové stopy o přechodu mezi našimi dřívějšími předkyZdroj: Profimedia

Velká hlava s velkým mozkem

Dračí muž, jak byl nález později pojmenován, by mohl být novou větví lidského rodokmenu.

„Jedná se o jeden z nejdůležitějších nálezů posledních padesáti let. Je to nádherně zachovaná zkamenělina,“ uvedl pro The Guardian Chris Stringer z Natural History Museum v Londýně. Stáří nálezu odhadují vědci na neskutečných 146 tisíc let.

Vědci se domnívají, že lebka patřila muži ve věku kolem padesáti let. Lebka, která je 23 centimetrů dlouhá a více než 15 centimetrů široká, navíc kombinuje primitivních a moderní lidské rysy a obličej se více podobá Homo sapiens. Je však mnohem větší než lebka dnešního člověka a velikost mozkovny poukazuje na to, že by se do ní vešel mozek o objemu 1,4 litru. Kromě lebky se zachovala i jedna masivní stolička.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zvláštnost nálezu jen dokládá fakt, že během evoluce žilo na Zemi více druhů hominidů najednou. Mark Maslin z londýnské university pak nastiňuje další možné interakce, k nimž mohlo mezi jednotlivými druhy hominidů docházet. Velká lebka Dračího muže je toho jen dalším důkazem. Jeho vzhled byl typický pro široký a baňatý nos, který jedinci umožňoval vdechovat obrovské objemy vzduchu. To pak vědci odůvodnili tím, že měl dračí muž energeticky náročný životní styl a jeho dispozice, včetně vzrůstu, který byl více než 184 cm, mu pak pomáhaly zvládat velmi těžké zimy.

Lebka z Harbinu je podobná současné lebce z Dalí (rekonstrukce výše).Zdroj: Gary Todd/ Creative commons, CC0, https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/

Spory nejsou u konce

O tom, zda je dračí muž skutečným příslušníkem nového druhu, nebo jen dalším, byť odlišným, druhem, o jehož existenci již víme, se stále vedou diskuse. Zatímco například čínští vědci věří, že se skutečně jedná o nový druh, jiní věci o tom jistě přesvědčeni nejsou.

„Nález nazývám Homo daliensis a připouštím možnost potvrzení existence tzv. třetí linie pozdějších lidí, kteří žili paralelně s neandertálci i Homo sapiens," uvádí Chris Stringer, který rovněž připouští možnost, že lebka, nalezená ve studni, by mohla být i lebkou již známého denisovana. K závěrům je ale ještě potřeba učinit další výzkumy vzorků DNA.

Zdroje: www.goodnewsnetwork.org, en.wikipedia.org, edition.cnn.com, www.bbc.com