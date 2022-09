Drak smrti: Obří létající postrach pravěku měl duté kosti a veliký mozek

Natálie Borůvková

Pterosaurus.

Foto: Daniel Eskridge / Shutterstock

Paleontologové objevili v Argentině fosilie nového druhu pterosaura, kterému se přezdívá "Drak smrti". Tento obří létající postrach pravěku měl duté kosti a veliký mozek.

Objev tak přináší nové poznatky o tomto mohutném létajícím dravci. Dávný létající plaz pochází z doby před 86 miliony let, kdy se po Zemi proháněli dinosauři.

Drak smrti: Obří létající postrach pravěku

Nový druh pterosaura je podle odhadů dlouhý asi 9 metrů. Vědci uvedli, že tento druh předcházel ptákům a byl jedním z prvních živočichů na Zemi, kteří využívali let při lovu kořisti.

Tým nalezl zkameněliny v Andách v západní provincii Mendoza v Argentině. Analýza horniny, v níž byly zkameněliny nalezeny, pochází z období křídy před miliony let. To znamená, že dávný létající plaz žil již více než 20 milionů let před dopadem mohutného asteroidu, který před 66 miliony let vyhubil asi tři čtvrtiny života na planetě.

Leonardo Ortiz, vedoucí projektu badatelského týmu, uvedl, že fosilie mají jedinečné znaky, které nebyly nikdy předtím pozorovány. To vyžaduje nové rodové a druhové jméno. Nový druh pojmenovali Thanatosdrakon amar, což je kombinace řeckých slov "smrt" a "drak".

V překladu název znamená "Drak smrti", což Ortiz a jeho tým považují za velmi vhodné vzhledem k jedinečným vlastnostem zkamenělin. Poznamenali, že kdyby byl dnes ještě naživu, byl by to pravděpodobně děsivý pohled.

Měl duté kosti a veliký mozek

Tým jej také klasifikoval jako největšího pterosaura, který byl v Jižní Americe objeven. A jednoho z největších, který byl na světě nalezen. Ortiz dodal, že nenašli žádný současný záznam ani žádného blízkého příbuzného nového druhu.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Paleontolog Kevin Padian z Kalifornské univerzity v Berkeley studuje pterosaury již řadu let. Uvedl, že pterosauři jsou prvními obratlovci, kteří dokázali létat, a to dávno před ptáky a netopýry. Měli duté kosti a poměrně veliký mozek.

Jsou to bratranci dinosaurů, kteří vládli zemi a byli jedním z největších úspěchů evoluce.

Vědci odhadují, že se poprvé objevili v období triasu, asi 215 milionů let před vymíráním na konci křídy.

Protože na obloze neměli konkurenci, pterosauři ovládli a kolonizovali všechny kontinenty. Právě to jim pomohlo vyvinout širokou škálu tvarů a velikostí. Nejmenší dosud nalezený pterosaurus nebyl podle měření větší než vrabec, zatímco největší pterosaurus dlouhý 12 metrů byl širší než stíhačka F-16.

Paleontologové řadí pterosaury na stejnou úroveň jako ptáky, protože dokázali létat. Na druhou stranu jsou to studenokrevní plazi, což z nich dělá nešikovné vzduchoplavce.

Zdroje:

interestingengineering.com

bgr.com

www.bizsiziz.com