Vědci nalezli Stín smrti, největšího dravého dinosaura všech dob. Měl obří drápy

Foto: Herschel Hoffmeyer / Shutterstock.com

Největším zaznamenaným megaraptorem je obří dinosaurus, který si vysloužil hrozivé jméno, v překladu znějící Stín smrti. Objevili jej argentinští paleologové a jedná se skutečně o monstózní nález, protože tento dinosaurus měřil od nosu k ocasu jako třípatrový dům a měl drápy tak ostré, že svou kořist dokázal bez milosti rovnou vykuchat! Není tedy divu, že jeho kořistí byli další menší dinosauři.

Zvláštní je, že pravěký plaz byl nalezen v oblasti Estancia La Anita. Tato oblast by se před 70 miliony let dala nazvat filmovou krajinou snů, jako z Jurského parku anebo Cesty do pravěku. Hemžilo se to tu vodními i suchozemskými plži, nejrůznějšími rostlinami. Krajinu pokrýval les, téměř džungle, s loužemi, jezírky a potoky. A fauna byla velmi bohatá – byly zde žáby, želvy, ryby, drobní ptáci a savci.

Majungasaurus byl masožravý teropodní dinosaurus, který žil v období křídy na Madagaskaru.Zdroj: Daniel Eskridge / Shutterstock

Krajina jako z prehistorického nebo fantasy filmu

Výzkumu tohoto gigantického monstra se věnoval vědecký tým pod vedením paleontologa Maura Aranciagy. Devětadvacetiletý Aranciaga měl štěstí a první kus Maipa našel před třemi lety na své vůbec první profesionální expedici do argentinské provincie Santa Cruz.

Možná i proto byl tak úspěšný, zejéma pokud jde o megaraptory. Megaraptoři byli masožraví dinosauři, kteří žili na území dnešní Jižní Ameriky před 70 miliony let na konci období křídy v tehdejším tropickém pralese. Jejich existence je přitom datována do doby před vznikem And a ledovců, které dnes vymezují Patagonii. Podařilo se zjistit, že dravý dinosaurus měřil na délku 9 až 10 metrů, což je více než jakýkoli dosud objevený druh megaraptora.

"Dnes je to místo obklopené obrovskými horami, ledovci, jezery, což vyžaduje, abychom museli chodit mnoho hodin v extrémních povětrnostních podmínkách. Je to místo, které má dnes mimořádný výhled, krajina hodná filmu Pán prstenů," uvedl v prohlášení Mauro Aranciaga.

Mytologický „stín smrti“

Stín smrti byl šestitunový obr, který dokázal své oběti roztrhat svými drápy na kusy a pak se jim zahrabal do střev. Byl to vrcholový predátor své doby, proto i jeho vědecké jméno je skutečně děsivé - Maip macrothorax, Stín smrti.

Složenina jeho jména vznikla spojením jména Maip, což byla zlá mytologická postava patagonských domorodců Aonikenků, která byla spojována právě se stínem smrti. Stín smrti dokázal zabíjet studeným větrem a byl známý kulturám v pohoří And. Slovo "macrothorax" pak odkazuje na obrovskou rozlohu asi čtyřmetrové hrudní dutiny tohoto monstra.

Dinosaurus měl na každé přední tlapě dva ostré, zahnuté drápy. Každý z nich dosahoval délky 40 centimetrů.

Splnění dětského snu

Poté, co Aranciaga objevil místo nálezu, práce paleontologů začaly. Bylo potřeba vše zmapovat, očistit a klasifikovat, každý obratel i kousek žeber, kyčlí, ocasu a paže. Mauro Aranciaga si tak splnil svůj dětský sen – chtěl vždycky najít novou fosilii. Když se mu to povedlo, navíc se jednalo ještě k tomu o megaraptora, tedy dinosaura, na kterého se paleontolog specializuje.

Stín smrti je dnes známý jako jedenz posledních megaraptorů, kteří obývali Zemi před vyhynutím dinosaurů asi před 66 miliony let. Zároveň je klasifikován jako nejjižněji žijící megaraptor, jaký byl kdy nalezen. Patagonie je zkrátka místem převratných pravěkých nálezů.

