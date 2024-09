Když Napoleon dorazil do Egypta, byl ohromen zvyky a tradicemi místních obyvatel. Především ho překvapil počet veřejných lázní, známé jako hammamy. Lidé zde chodili nejen relaxovat, ale také uzavírat obchody a prezentovat svůj společenský status. Jak? Například tímto podivným předmětem.

V osmnáctém a devatenáctém století bylo v Káhiře přes sedmdesát veřejných lázní, které připomínaly dnešní wellness. Egypťané zde po dlouhém pracovním dni smývali pot a špínu, dopřávali si parní saunu, masáže a peeling pokožky.

Hammamy ale sloužily navíc jako místo setkávání a s trochu nadsázky lze konstatovat, že plnily funkci dnešních sociálních sítí.

Probíraly se zde nejnovější události ve městě, obchodní záležitosti a pracovní nabídky. Navíc, pro ženy z vyšší třídy egyptské společnosti byla návštěva lázní jednou z mála příležitostí, kdy opustily své domovy a ukázaly se na veřejném místě. I zde ale chtěly prezentovat svůj status.

Ve světě vody a páry, v němž byli lidé zahaleni pouze do ručníků, to ale nebylo jednoduché. Objevil se tak módní doplněk, který nejen hlásal „já na to mám”, ale byl také praktický. Říkalo se mu qabqab.

Poznáte předmět?

Vyráběl se z jednoho kusu dřeva, nejčastěji z ořechu, platanu, ebenu či santalu. Byl ozdobený dýhou, stříbrem, perletí, zlatem, želvovinou nebo kostmi, jež vytvářely různé obrazce nebo mozaiky. Vrchní část byla vybavena řemínkem z látky nebo kůže.

Tento stylový kousek byl tak ceněný, že se často předával z generace na generaci a byl darován při významných životních událostech.

Poznáte k čemu je předmět na fotce a k čemu sloužil? question Zahájit kvíz

Pokud jste zvolili první možnost, že qabqab sloužil k ochraně nohou před horkými a kluzkými podlahami, máte pravdu. V lázních byly mramorové dlaždice tak nahřáté, že se po nich nepohodlně chodilo. Zároveň na nich ulpívala voda smíchaná s olejovými látkami, mýdlem, bahnem a špínou z těl.

Aby se ženy chránily, nazouvaly si tyto dřeváky. Obecně se udává, že čím byly vyšší, tím vyšší bylo také společenské postavení jejich majitelek. Chůze na podpatcích ale byla tak náročná, že bylo nutné, aby je podpíraly otrokyně.

Žena s dřeváky

