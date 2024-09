Externí autor 16. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Ivana Gottová je kolegy z umělecké branže velmi oblíbená, najde se ale pár jedinců, kteří ji zrovna dvakrát nemusí. Mezi ně se řadí i hudebník Milan Drobný, od kterého se kdysi vdova dočkala drsného obvinění.

Mezi Ivanou Gottovou a Milanem Drobným proběhl v roce 2019 drsný mediální konflikt, ve kterém se manželka Karla Gotta dočkala velice ostrých soudů na svoji osobu.

Zpěvák manželku svého kamaráda nařkl z toho, že ho mlátí a když si pak později chtěl vše s Gottem vyříkat, Ivana je údajně nenechala ani o samotě.

Celý konflikt odstartovalo vyjádření Drobného, který v rozhovoru pro knihu Blesk Náš Karel prozradil, že mu dnes už zesnulý Gottův řidič Olda Havránek jednou řekl, že Ivana Karla fyzicky napadá.

„Musel jsem si to nejdřív promyslet, a tak jsem se až teď k tomu vyjádřil na svých webovkách. Říkal mi, že skočdořiťáků má kolem sebe dost a abych mu vždycky řekl, když se mi nebude něco líbit. A tak to teď dělám,“ vysvětlil tehdy hudebník zmíněnému webu.

Kdyby si mohli s Karlem vyříkat vše mezi čtyřma očima, nemuselo k tomuto dle jeho slov vůbec dojít. Jejich konverzaci o samotě ale měla zabránit právě Ivana.

„Když si mě nedávno pozvala na Bertramku, abych něco namluvil pro Karlovu připravovanou knihu, slíbila, že si mě natočí a potom nás nechá o samotě. A myslíte, že to udělala? Hlídala jako ostříž, abychom si nic neřekli, až do mého odchodu. Nenechala nás o samotě ani vteřinu, jako kdyby byl Karel nesvéprávný!“ vzpomínal Drobný.

Do souboje mezi Gottovou a Drobným se nakonec zapojila dnes již bývalá tisková mluvčí Gotta Aneta Stolzová, která Drobnému zaslala zprávu, kterou poté zveřejnila i v médiích.

Ve vyjádření mimo jiné stálo, že se Karlu Gottovi chce z Drobného zvracet a lituje, že si ho kdy pustil do života. Zlatý slavík také naznačil, že se na něm kamarád odjakživa vždy jen přiživoval a dal mu stopku na oslavu svých jubilejních osmdesátin.

Karel byl hrdina, udělal na sobě eutanázii

Tento vzkaz ale Milana Drobného ještě více rozzuřil a manželku legendárního zpěváka posléze nazval nejlépe placenou zdravotní sestrou na světě.

Zpěvák do médií také prozradil, že na bankovním účtě Ivany Gottové by měla být necelá miliarda korun, které získala díky manželství s ikonou českého showbyznysu.

Mimo to Drobný upozornil na fakt, že po příchodu Gottové na Bertramku došlo k propuštění stálého personálu a řidič Olda i hospodyně Jandová byli z domu vyhnáni novou paní.

Dalším šokující tvrzení Milana Drobného na adresu kamaráda na sebe navíc nenechalo dlouho čekat a po smrti Karla Gotta si zpěvák opět pustil pusu na špacír.

„Uvědomuju si, že Karel byl hrdina. A to v tom, že na sobě udělal eutanazii. Už se odmítl léčit. Zjistil, že už by byl dál všem na obtíž, a chtěl, aby si ho všichni, kdo ho měli rádi, rodina, pamatovali v co nejlepším světle,“ sdělil v rozhovoru pro Extra s tím, že se Gott sám rozhodl zemřít.

„My to zažili i u skladatele a textaře Mirka Klempíře. Ten podstoupil drastická ozařování, ale život mu to prodloužilo asi o půl roku. To si podle mě Karel uvědomil, a proto se rozhodl, že dál nebude podstupovat léčbu. To je obrovské hrdinství,“ dodal Drobný, který si tímto u rodiny Gottových navždy zavřel dveře.

