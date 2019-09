Drsný suvenýr z cest: Dívka měla celý měsíc v nose obří pijavici

Na exotickou dovolenou jen tak nezapomene Daniela Liverani (24) ze Skotska. Z cest po Vietnamu si přivezla netušenou památku.

Už když křižovala po jihovýchodní Asii, všimla si, že častěji krvácí z nosu. Nepřikládala tomu ale větší význam. Situace se zhoršila poté, co se vrátila do Edinburghu. "Začala jsem masivně krvácet. Předtím jsem měla nehodu na motorce a myslela jsem si, že jde o jeden z následků," vyprávěla Daniela.

Posléze si v nose nahmatala cosi velkého, ale měla za to, že jde o strup. Netušila, že jí přímo v obličeji každým dnem roste velký cizopasník.

Jak se zvětšoval, potíže se stupňovaly, ale Daniela je zřejmě dívka do nepohody, takže si s tím nelámala hlavu. "Občas mi z nosní dírky něco vykouklo, ale já jsem to vždy jen popotáhla zpět," krčila rameny.

Nakonec ji k návštěvě lékaře donutila kamarádka. To už Daniela cítila i podivné šimrání vzadu za okem. Lékaři byli v pořádném šoku, když z nosu vytáhli pijavici, která dorostla do délky zhruba deseti centimetrů. "Ptala jsme se, coby se stalo, kdybych nepřišla a doktoři mi řekli, že by se pijavice dostala až do mozku, což by mělo fatální následky," dodala Daniela. Dodnes prý netuší, jak se jí tvor do nosu dostal. Podle lékařů se tak stalo nejspíš při koupání.