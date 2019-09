Drsný žertík Jiřího Císlera: Předstíral vlastní smrt, aby se nemusel ženit

Ačkoli byl menšího vzrůstu, dokázal bavit celou společnost a nikdo ho nepřehlédl ani v malé roli. Zvláštní charisma v něm viděly i ženy: Jiří Císler si mohl vybírat. A nejraději si vybíral vysoké blondýny.

Otec si přál, aby po něm jednoho dne převzal hospodu, on sám se ale chtěl stát hudebníkem. Jiří Císler začínal jako houslista v divadle v Českých Budějovicích a později vystupoval také v operetách. Čím dál víc se však ke slovu dostávala jeho komediantská duše. Ta se v něm nezapřela ani na divadle, ani v soukromí. Jiří Císler byl bohém každým coulem a podle toho také vypadal jeho milostný život.

První manželství, ve kterém se Císlerovi narodila dvojčata, skončilo rozvodem. Herec poté prožil sérii krátkých románků s kolegyněmi a vysloužil si pověst nenapravitelného sukničkáře. Nebylo proto divu, že když se jednoho dne doopravdy zamiloval, dotyčná dívka mu jeho city nevěřila.

Dlouhonohá blondýnka Hana byla elévkou v šumperském divadle a pletla hlavu mnoha mužům. O 30 let starší Císler nevěděl, jak by přitáhl její pozornost: okouzloval ji zdvořilostmi, bavil ji vtipnými historkami, hrál před ní na housle… ale Hana odolávala. Aby jí dokázal, že to s ní myslí vážně, požádal ji o ruku. Nabídka k sňatku mladou dívku zaskočila, ale zároveň i přesvědčila.

Svatba byla připravena a nevěsta si zkoušela své princeznovské šaty, když ji den před obřadem šokovala zpráva, že její ženich zemřel. Kolegové z divadla i ostatní svatebčané obdrželi jeho parte a začali hluboce smutnit, aby se vzápětí dozvěděli, že šlo o žert. Jiří Císler své parte rozeslal sám. Věci se mu totiž rozležely v hlavě a uvědomil si, že manželství staršího muže s takto mladou dívkou by nedopadlo dobře.

S Hanou se rozešli, ale zůstali přáteli. O rok později už oba kráčeli na radnici s novými partnery. Císler zřejmě litoval, že si Hanu přecijen nevzal, protože si opět našel vysokou blondýnku. Tentokrát už ale na svatbu dorazil.

Ačkoli šlo o velmi skromný a narychlo připravený obřad (kytici polouvadlých gerber prý zajistil na poslední chvíli herec Bronislav Poloczek), Císler s novou manželkou Magdalenou vydržel ve spokojeném svazku až do své smrti v roce 2004. Byla to právě Magdalena, kdo se o něho v posledních letech starala, když už trpěl Alzheimerovou chorobou. Ta také našla v šuplíku parte, které si herec sám dopředu napsal. Nakonec přišel den, kdy ho mohla nakopírovat a rozeslat. Tentokrát doopravdy.