Každého trápí nějaký druh nemoci. Váhy bolí záda, Raka žaludek, Lvi trpí na migrény. Podívejte se, k jakému onemocnění jste podle znamení zvěrokruhu náchylní vy.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Milí Berani, vzhledem k vašim neurotickým projevům se dá celkem předpokládat, že budete trpět na potíže spojené s hlavou a funkcí žluči. Dalším typickým onemocněním jsou záněty, problémy se žlučovými kameny a poruchy spánku. Do života vám zasahují i zranění ze sportu, že se týkají hlavy asi netřeba dodávat.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

O Býcích je známo, že mají rádi dobré jídlo a pohodu. Z toho plyne obezita, diabetes, vysoký krevní tlak a cholesterol. A také záleží na tom, zda má Býk k těmto nemocem predispozice a jak se postaví ke svému zdraví. Co ho trápí velmi často, je krk, mandle, hlasivky a hrtan.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blíženci jsou společenští tvorové, věčně na nějaké akci, ze které si pak přinesou různá onemocnění horních i dolních cest dýchacích. Navíc mají spoustu alergií, takže si musí dávat pozor na to, co jedí a pijí. Nedělají jim dobře povzbuzující láky, jako je čaj nebo káva, která v nich vyvolává nervozitu a nesoustředěnost a té mají roztěkaní Blíženci už tak dost sami za sebe.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Raci by si měli hlídat lymfatický systém, žaludek, vaječníky, varlata a částečně i sliznici. Jde o to, že přehnaně reagují na stres, zklamání a vypětí, což může být rizikem pro různé precancerózy. To ale neznamená, že by k nim obecně měli dispozice. Jenom je třeba kočírovat psychickou stránku osobnosti a případně využít i služeb odborníka.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Jestli někdo může umřít na zlomené srdce, pak je to Lev. Na tenhle orgán by si měl dávat obzvlášť pozor a hlídat tlak, cholesterol a další atributy, které přispívají k srdečním onemocněním. Není bez zajímavosti, že když se Lvovi nedaří, rozbolí ho záda. Tomuto znamení nejsou cizí ani deprese, které si Lev hodně nerad připouští.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Z pohledu astromedicíny má Panna největší potíže v oblasti břicha. Trápí ji tlusté i tenké střevo. Jednou bojuje se zácpou, po druhé s průjmem. Se střevy je spojen i imunitní systém, který nefunguje dostatečně, takže je Panna náchylná k dalším onemocněním.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Milé Váhy, vy si dejte pozor břicho, bedra a ledviny. To jsou oblasti, které právě vaše znamení umí pozlobit nejvíc. Jelikož se ledviny u vás vyznačují vyšší mírou citlivosti, neodkládejte návštěvu lékaře ve chvíli, kdy vás začne zlobit bolest v dolní části zad. Může to být první známka počínajících problémů. Kromě ledvin vás může častěji potrápit i močový měchýř.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Na co by si Štíři měli dát pozor, je krevní oběh. Jde o to, že mu svým intenzivním přístupem k životu a absolutní precizností rozhodně nepomáhají a často trpí vysokým krevním tlakem. Mívají potíže s pohlavními orgány a střevy. Často se u nich vyskytují deprese, které neléčí, protože je berou jako trest za to, co se jim děje, a o čem si myslí, že za to mohou.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Střelec nemá čas se starat o svá omezení, slabosti nebo nemoci. Je úspěšný, věčně v poklusu a nespí. A tak se jedno dne zhroutí. Střelci jsou rovněž náchylní k onemocnění jater a mají tendenci zadržovat vodu v těle. Trápí ho sedací nervy, kyčle a zrak. Důležité pro něj je, aby se nechal pořádně vyšetřit a své problémy včas řešil.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Lidé narození ve znamení Kozoroha mívají potíže s kostmi, nehty a zuby. Na ně se nabaluje pohybový aparát, zejména kolena. Měli by si dávat pozor na osteoartrózu případně artritidu. Je pro ně typický syndrom Sisi, tedy depresi kompenzují neklidem a workoholismem, s čímž je spojena i nespavost. Trápí je problémy s pokožkou a jejich neuróza se projevuje špatným zažíváním.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Vodnáři mívají potíže s bérci, lýtky, kotníky a Achillovou šlachou. Nevyhýbají se jim křečové žíly a problémy s krevním oběhem v nohách, stejně jako srdeční arytmie. Velmi častým údělem Vodnáře jsou alergie, zejména primární alergie, tedy potravinové intolerance. Do seznamu jeho chorob je třeba přidat i chronický únavový syndrom a neurologická onemocnění.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Ryby trápí potravinové alergie. Mají extrémně citlivou pokožku se sklonem k různým kožním onemocněním. Ostatně, jejich imunitní systém není zrovna hitparáda. Vzhledem k potížím se středním uchem se potýkají se závratěmi, často bývá příčinou i Méniérova choroba. Přehnaná citlivost jde ruku v ruce s úzkostmi a depresemi.

Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, www.kiskegyed.hu