Skrývá se v Gíze druhá sfinga? Záhada dělí archeology na dva radikální tábory

Elena Velímská

Sfinga Egypt

Foto: Shutterstock.com

Velká sfinga vytesaná z jednoho kusu kamene je největší a nejznámější socha starověkého Egypta a je dodnes obestřena tajemstvím. Druhá podobná socha v egyptské Gíze se dosud skrývá pod zemí. Její údajný nález vyvolal nejen velké překvapení, ale také spor a posměch archeologů.

Objev stavebních dělníků

V Luxoru byl v roce 2017 obnoven rozsáhlý projekt na dokončení vykopávek a oprav památek, v jehož rámci se začalo pracovat i na úpravě cesty Al-Kabbash, která spojuje Luxorský chrám a chrámy v Karnaku. Během prací dělníci objevili asi šest kilometrů od Údolí králů obrovskou sochu, údajně se lvím tělem a lidskou hlavou. Ředitel pro styk s veřejností egyptského Ministerstva pro cestovní ruch a starožitnosti R. A. Halim místním mediím sdělil, že je socha vysoká 73 metrů, hlava měří přes 20 metrů a ruce má dlouhé 15 metrů. Je to prý druhá Velká sfinga. Uvedl, že by mohla pocházet z doby až 2 500 let p. n. l. a dodal, že univerzita v Zagazigu uveřejní vědecký výzkum. Sfinga „vzhledem k povaze prostředí, ve kterém se nachází“ zůstane zatím v zemi. K nálezu nebyly zveřejněny žádné fotografie.

V rámci projektu se pracovalo i na modernizaci cesty Al-KabbashZdroj: Shutterstock.com

Skutečný objev nebo jen novinářská kachna?

Zpráva egyptského úředníka o objevení druhé Sfingy vyvolala v odborných řadách značný rozruch. Velká část archeologů a badatelů nález zpochybnila, a dokonce tvrzení zesměšnila. Na konci roku 2021 uveřejnil egyptský deník Al-Monitor názory některých z nich. Archeolog a bývalý ministr Cestovního ruchu a starožitností Z. Hawass, který 20 let dohlížel na vykopávky v oblasti pyramid, řekl: „Velká sfinga je jediná. Jakákoli tvrzení o objevech podobných soch jsou nepodložená, jejich jediný účel je mediální rozruch,“ a dodal, že „… egyptští archeologové nevědí o žádném vědeckém výzkumu o objevu podobné sochy na žádné egyptské univerzitě. Studie a výzkumy musí být publikovány ve vědeckém časopise, abychom mohli reagovat vědeckými důkazy." Poté zdůraznil: „Během mnoha let, kdy jsem vedl vykopávky v Gíze jsme s egyptskými a zahraničními odborníky a archeology prozkoumali celou oblast a mohu vás ujistit, že tam žádná další socha Sfingy není.“

Takže mediální rozruch

Slova Hawasse potvrdila v Al-Monitor i mediální poradkyně ministra pro Cestovní ruch a starožitnost N. al-Arif: „Zmíněná socha byla v oblasti objevena již dávno a s původní sfingou nemá nic společného. Není to nic jiného než obyčejná socha. V případě významného nálezu by ministerstvo plně koordinovalo svou činnost s těmi, kteří mají nález na starosti. Je obvykle informováno o všech podrobnostech takového objevu, který by byl oficiálně oznámen na tiskové konferenci za přítomnosti místních i zahraničních reportérů a novinářů.“ Halim však dál trvá na svém a tvrdí, že je druhá sfinga pravá. Turistům bylo staveniště zpřístupněno, druhou sfingu sice neuvidí, ale můžou si alespoň prohlédnout místo „vzácného nálezu“.

Zdroje: www.express.co.uk, www.al-monitor.com, www.independent.co.uk