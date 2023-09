Již několik desítek let se astronomové snaží najít další planety obíhající kolem našeho Slunce. Mezi nimi jsou i japonští odborníci, kteří předpokládají, že deváté těleso by se mohlo nacházet blíž, než se dříve myslelo. Svá tvrzení zakládají na nejnovějších matematických modelech.

Psal se rok 1987, kdy se astronom David Jewitt z Massachusettského technologického institutu nedokázal odtrhnout od myšlenky, že Pluto nemusí být za dráhou Neptunu samo. Trvalo dalších pět let pozorování, než se potvrdilo, že jeho hypotéza byla správná. Oblast, rozprostírající se až do vzdálenosti přibližně 55 astronomických jednotek od Slunce, byla pojmenována jako Kuiperův pás.

Obsahuje tzv. transneptunická tělesa, jež jsou pozůstatky z formování sluneční soustavy před 4,6 miliardami let. Skládají se ze směsí horniny, amorfního uhlíku a těkavých ledů, jako je voda a metan. Jejich složení a chování podle odborníků poskytuje pohled na rané podmínky a procesy, které vedly k vytvoření planet.

Planeta Kuiperova pásu

Právě na ně se zaměřila také dvojice astrofyziků Patryk Sofia Lykawka z Kindai University v japonské Ósace a Takashi Ito z Národní astronomické observatoře Japonska v Tokiu. Během svého pozorování ale odhalili dvě nesrovnalosti.

„Všimli jsme si, že transneptunická tělesa mají zvláštní oběžné dráhy a vysoký sklon, i přestože jsou mimo gravitační vliv Neptunu,” říká Patryk Sofia. „Provedli jsme tedy řadu počítačových simulací nakonfigurovaných tak, aby tato chování vysvětlily. Mezi nejpravděpodobnější řešení patří existence doposud neobjevené planety.”

Matematické modely navrhly, že objekt, pojmenovaný jako „planeta Kuiperova pásu” (KBP), by mohla být 1,5 až 3krát větší než Země se sklonem přibližně 30 stupňů. Nachází se asi 250 až 500 AU od Slunce. Teploty jsou na ní patrně nízké na to, aby udržely život, jaký známe. Svým složením však může být naší oběžnici podobná.

Planeta Děvět

Vědci upozorňují, že jimi navrhované těleso se od tzv. planety Devět, o níž se tvrdí, že je mnohem hmotnější a předpokládá se, že se nachází na vzdálenější oběžné dráze až za Kuiperovým pásem, liší. Zároveň zdůrazňují, že existenci KBP spíše předpovídají, než potvrzují.

Zdroj: Youtube

Už nyní ale navrhují kroky, které jim pomohou zjistit více. „Pokud gravitace planety shlukuje transneptunická tělesa určitým způsobem a my to odhalíme, můžeme načrtnout mapu celé oblasti. Z ní by šly získat další podrobnosti,” vysvětluje Patryk Sofia.

