Vědci k velkému úžasu zjistili, že Zemi obíhá další měsíc. Jeho osud je nejistý

Kamoʻoalewa - umělecké ztvárnění

Ve vesmíru není zcela obvyklé, že by planetu obíhal jediný měsíc. Merkur s Venuší sice nemají žádné, ale například Mars se může pochlubit dvěma. Okolo Jupiteru a Saturnu pak obíhá měsíců téměř osmdesát a další průběžně objevujeme. Nedávno ale astronomové přišli s objevem zcela mimořádným - náš Měsíc nakonec není tak osamělý, jak se traduje.

Je tomu téměř pět let, co jeden z teleskopů na havajské observatoři Haleakala zaznamenal asteroid s podivnou trajektorií. Vědci ho pojmenovali Kamoʻoalewa, což v havajském jazyce znamená "pohybující se nebeský objekt", a nyní už dokážou s určitostí říci, odkud se vzal a co je zač.

Tančící satelit

Ačkoli je primárně vázán gravitací Slunce, pohybuje se okolo Země jako jeho přirozený satelit, a můžeme ho tedy nazvat měsícem. Oproti našemu starému dobrému Měsíci je však maličký. V průměru měří pouhých 50 metrů.

Astronomy zaujala jeho zvláštní dráha. Zdá se, jako by se o Kamoʻoalewu přetahovaly gravitační síly Země a Slunce, což způsobuje, že objekt neopisuje hladkou elypsu, ale jeho trajektorie se podobá spíš vývrtce. Vědci o něm říkají, že okolo naší planety doslova tancuje.

Oběžnou dráhu Kamoʻoalewy zachycuje video:

Tiše přišel, tiše odejde

Ben Sharkey z univerzity v Arizoně se svým týmem zkoumal, odkud se druhý měsíc mohl vynořit. Dospěl k závěru, že jde o nejspíš o kus našeho "velkého" Měsíce, který byl z lunárního povrchu odštípnut asteroidem. Sluneční světlo totiž odráží podobně jako měsíční horniny, což se u běžných asteroidů nevidí.

Teorie je vysoce pravděpodobná i z důvodu, že je Měsíc bombardován vesmírnými tělesy prakticky neustále. Vědci se dokonce domnívají, že podobných "miniměsíců", třeba i ještě menších než Kamoʻoalewa, okolo Země obíhá mnohem více. Většinou svou dráhu ale zase brzy opustí a ztratí se ve vesmíru.

Tento osud ostatně čeká i Kamoʻoalewu. Astronomové předpokládají, že se na orbitu kolem Země zdrží jen tři stovky let.

Náš původní Měsíc si tedy stále drží jedinečné postavení, protože je tu s námi od samého počátku. Zformoval se stejně jako Země před 4,5 miliardami lety a ačkoli se od nás pomaličku vzdaluje, na oběžné dráze vydrží minimálně do doby, kdy se Slunce změní v rudého obra a začne pohlcovat okolí. Jde tedy o vskutku věrného souputníka, o kterého hned tak nepřijdeme.

