Když Ariff Hassan přijal pozvání na svatbu svého nejlepšího přítele, dostal jasný rozkaz, aby se držel dál od družičky. Ačkoliv měl Hassan svého přítele skutečně rád, jeho rozkazu neuposlechl. Jak to dopadlo?

Přísné pokyny

V roce 2018 cestoval Ariff Hassan ze Singapuru do Kazachstánu, aby se zúčastnil svatby nejlepšího přítele. Na svatbu se těšil a svého přítele chtěl v tento den podpořit.

„Už jsem byl v Uzbekistánu a Turkmenistánu a říkal jsem si, že v Kazachstánu jsem ještě nebyl. Kdy jindy se tam podívám?“ uvedl Hassan pro CNN Travel.

Oba muži se znali z dob svého dětství právě ze Singapuru, kde vyrůstali a kde spolu jako malí chlapci trávili čas. Po dovršení dospělosti se ale Hassanův přítel přestěhoval do Spojeného království, aby zde začal nový život.

Na několik let tak kontakt s Hassanem zůstal čistě telefonický. Až do onoho osudného dne svatby. Když Hassan přiletěl do Kazachstánu, kde probíhala svatba, dostal od svého přítele poměrně přísný rozkaz.

„Drž se dál od družičky," řekl Hassanovi. Důvod byl prostý. Družička nevěsty byla její sestřenice a Hassanův přítel se obával komplikací, pokud by se Hassan do družičky zamiloval a vztah jim nevyšel.

Přítel neuposlechl

Chtěl chránit nejen sebe, ale i přátelství s dlouholetým kamarádem. Zároveň znal Hassana a věděl, že na svatbu a podobné události se ještě necítí.

Jak se oženit v Malajsii:

Zdroj: Youtube

„Poslouchej,“ řekl Hassanův přítel. „Vím, že se nechceš ženit. A já nechci mít později problémy se svou rozvětvenou rodinou. Tak se od ní drž co nejdál, jo?“

Hassan bral rozkaz svého přítele s nadhledem sobě vlastním a samozřejmě souhlasil. Sám znal důvod své návštěvy Almaty, místa v Kazachstánu, kde se svatba konala. Kromě povzbuzení svého přítele v jeho velký den toužil poznat novou zemi a místní kulturu.

Jak už to ale v životě chodí, zakázané ovoce nám chutná nejvíce. Osud tomu tak chtěl a Hassan a sestřenice nevěsty se během svatby dali do řeči. Skvěle si rozuměli a rychle mezi nimi přeskočila jiskra. Zanedlouho poté se do sebe zamilovali.

Hassan pozval Liliyu na návštěvu Singapuru, ještě něž se tak ale stalo, pozvala Liliya Hassana na druhou návštěvu Kazachstánu. Tam už pár svou lásku neskrýval. Ariff a Liliya nakonec vzali. Absolvovali několik svatebních oslav, aby splnili místní tradice zemí, ze kterých pocházeli.

Nejprve je v dubnu 2019 čekal malý obřad k podpisu právních dokumentů, po kterém následovala svatba pro 300 lidí v Malajsii „se spoustou jídla a alkoholu“. Poté pár absolvoval další velkou oslavu v rodné zemi nevěsty, v Kazachstánu.

Zdroje: edition.cnn.com, shesightmag.com, fr.linkedin.com