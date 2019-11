Nešťastná hvězda Maureen O´Hara: Zároveň pohřbila dva osudové muže svého života

Ve 20 letech se vdávala už podruhé a mnoho nechybělo, aby se podobně jako jiné herecké divy stala smutnou sběratelkou zkrachovalých manželství. Po náhlé smrti milovaného muže ale Maureen O´Harová udělala za dosavadním životem tlustou čáru.

Je to půl roku, co ohromila celý svět. Při ceremoniálu v Los Angeles, kam ji na kolečkovém křesle přivezl Clint Eastwood, dostala čestného Oscara za celoživotní dílo. Někteří žasli, že je stále naživu, další nemohli uvěřit tomu, jak skvěle vypadá. Nebylo to přitom zdaleka poprvé, co hluboce zapůsobila na publikum. Poprvé se jí to povedlo před více než 60 lety.

Kariéra na vlásku

Na rozdíl od jiných slavných herců nepochází z nuzných poměrů. Její otec Charles FitzSimons obchodoval v Dublinu s textilem a dařilo se mu tak dobře, že si mohl koupit prvoligový fotbalový tým Shamrock Rovers, kterému od mládí fandil. Jeho žena Marguerita, bývalá operní pěvkyně, s ním měla šest dětí. Maureen se narodila 17. srpna 1920 jako druhá v pořadí. Stejně jako třem sestrám a dvěma bratrům se jí dostalo nejlepšího vzdělání. Vynikala ve sportu, zejména v tenisu, atletice a basketbalu. Od šesti let se učila zpívat a tančit, později začala hrát divadlo. Nikoho ale nenapadlo, že by se chtěla herectvím živit. Když to rodičům oznámila, znamenalo to nemilou novinu. Pracně budovaná rodinná pověst byla v ohrožení. Rodiče jí dávali za vzor starší sestru Peggy, která se krátce předtím rozhodla vstoupit do kláštera. Nic nepomohlo, takže rozezlený otec nakonec Maureen přinutil, aby se zapsala na obchodní akademii. Až po jejím absolvování se mohla vydat za svým snem.

Brzy po ní sáhlo irské národní divadlo a za pár měsíců dostala pozvání od filmařů z Londýna. Počáteční nadšení se ale změnilo ve zklamání. Kostymérky ji navlékly do róby ze zlaté příze s obrovskými rukávy, na hlavě jí udělaly zdobný účes a tvář zasypaly závějí líčidel. Maureen mohla sotva dýchat. „Jestli je tohle film, tak s ním nechci mít nic společného," soptila dívka. Ani režisér nebyl z jejího výkonu nadšený a poslal ji pryč. Kariéra visela na vlásku.

Těžké časy

K záběrům z kamerových zkoušek se po čase dostal herec Charles Laughton, který zakládal vlastní filmové studio a hledal vhodné herce. Maureen se mu hned zalíbila, a když ji uviděl naživo, nabídl jí sedmiletou smlouvu. O rok později si spolu zahráli ve filmu Jamaica Inn, který režíroval Alfred Hitchcock, a záhy se přesunuli do hollywoodských studií, kde natočili trhák Zvoník od Matky boží. To už Maureen vystupovala pod pseudonymem O´Harová.

Pak ale vypukla druhá světová válka a Laughtonovi bylo jasné, že v bombardovaném Londýně nemůže studio provozovat. Zrušil ho a smlouvu s Maureen prodal hollywoodskému kolosu RKO. Zatímco Laughton měl k dívce až otcovský přístup, noví šéfové ji považovali za tuctové zboží, kterého byly plné ateliéry.

Maureen se začala utápět v podřadných rolích a nedařilo se jí ani v soukromí.

Život v temnotě

V roce 1939 se tajně vdala za anglického producenta a scenáristu George Browna, ale sňatek nechala po několika měsících anulovat. Když jí bylo 20 let, vzala si amerického režiséra Williama Price, s nímž se seznámila při práci na Zvoníkovi od Matky boží. Okouzlení ale brzy vyprchalo, z manžela se vyklubal alkoholik.

Když to vypadalo na potupný útěk zpět k rodičům do Irska, objevil se na scéně režisér John Ford, který Maureen nasměroval ke hvězdné kariéře. V roce 1941 jí svěřil vekou roli v romantickém dramatu Bylo jednou zelené údolí, které získalo Oscara za nejlepší film. Mnozí dodnes tvrdí, že Maureen uspěla jen proto, že o 26 let staršího režiséra prostě svedla, ale podobné triky tehdy ovládala velká část hereček. Díky Fordovi se také seznámila s Johnem Waynem, s nímž zůstala celý život ve velmi důvěrném přátelství. V rozmezí 21 let si zahráli v pěti filmech a Maureen o něm nejednou pronesla. „Když budu mluvit jako herečka, tak bych si přála, aby všichni herci byli jako on. A když budu mluvit jako člověk, byla bych ráda, kdyby byli všichni tak čestní. Je to skutečný muž."

Wayne byl u Maureen doma tak častým hostem, že po něm pojmenovala celé křídlo budovy. Vždy ale tvrdila, že vztah s westernovou ikonou nikdy nepřerostl rámec přátelství. Totéž ale ve 40. letech nemohla tvrdit o Tyronu Powerovi nebo Anthonymu Quinnovi. Maureen byla tehdy stále vdaná za Williama Price, s nímž od roku 1944 vychovávala dceru Bronwyn, ale vztah už roky nefungoval. Definitivně se rozpadl v roce 1953. Tehdy začala chodit s mexickým bankéřem Enriquem Parrou, který se stal její spásou. „Zachránil mě před temnotou, kterou představovalo soužití s alkoholikem a násilníkem," napsala ve svých pamětech. S Parrou žila 14 let, ale nikdy si ho nevzala. „Přesto byl náš rozchod tím nejbolestnějším zážitkem, jaký jsem prožila," líčila. To ale netušila, co ji čeká.

Zdrcující zpráva

Zamilovala se do dlouholetého rodinného přítele Charlese Blaira, což byl o 11 let starší slavný průkopní letectví, generál letectva a majitel aerolinek. Vzala si ho v roce 1968, ale po 10 letech přišla zdrcující zpráva. Charles zahynul při leteckém neštěstí, když jeho letadlu přestal fungovat motor. Po několika měsících se navíc dozvěděla, že zemřel její nejlepší přítel John Wayne.

Maureen se ale nenechala zlomit. Převzala vedení letecké společnosti, čímž se stala první ženou v USA v takové pozici. Také se rozhodla, že se už nikdy nevdá a skoncuje s herectvím. První dodržela, to druhé nikoli. Počátkem 90. let si zahrála v komedii Sám a sám. V obnovené kariéře pokračovala až do roku 2000, kdy definitivně odešla do důchodu. Řadu let o sobě nedávala vědět, takže mnohé překvapilo, když loni v listopadu převzala z rukou Liama Neesona čestného Oscara. Po Myrně Loyové se stala teprve druhou herečkou v historii, která dostala tuto cenu, aniž se za celý život dočkala jediné nominace. Zemřela 24. října 2015.





Co ještě nevíte

*Americké občanství získala v roce 1946, zároveň si ponechala to irské.

*Po smrti třetího manžela darovala jeho unikátní létající loď z roku 1937 muzeu v Connectitutu. Renovace stroje trvala osm let a nyní je jediným dochovaným kusem na světě.

*V roce 2005 dostala mrtvici, po níž začala mít problémy s chůzí.

*Její rodina si v roce 2012 vyžádala pomoc sociálních pracovníků. Maureen se tehdy potýkala s krátkodobými výpadky paměti.