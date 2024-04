Externí autor 3. 4. 2024 clock 3 minuty

Láska patří k nejkrásnějším pocitům na světě. Tři znamení zvěrokruhu konečně najdou v dubnu svou spřízněnou duši. Někoho, s kým konečně mohou být tím, kým jsou. Komu tedy přeje štěstí v milostných vztazích?

Najít pravou lásku vyžaduje čas a také správný přístup, který vám pomůže získat partnera na celý život. V první řadě je důležité, abyste byli otevření a připravení na partnerské soužití. Nedělejte ze sebe někoho, kým nejste. Osoba, která vás skutečně miluje, vás přijme i s vašimi nedostatky.

Nečekejte, že láska vašeho života na vás čeká za prvním rohem. Mnohem častěji totiž přichází v těch nejneočekávanějších situacích. Jakmile se tak stane, snažte se jasně a srozumitelně vyjádřit své pocity. A pokud patříte k jednomu z následujících tří znamení zvěrokruhu, šance potkat vaši pomyslnou druhou polovičku se v dubnu rozhodně zvyšují.

Beran

21. 3. – 20. 4.

To, že horoskop vašemu znamení zvěrokruhu předpovídá na duben konečně to pravé štěstí v lásce, vás možná překvapí. Jak známo, Berani jsou považováni za nezávislé a být oddaný jim zas až tak moc neříká. Jenže to je přesně ten důvod, pro který je pro vás láska tak krásná. Pokud je upřímná, jste schopni milovat celým svým srdcem a spoustu až dosud nepřekročitelných zásad házíte přes palubu.

A přesně takovou situaci vám přinese stávající jarní měsíc. Potkáte někoho hodně výjimečného a opravdu hodně to mezi vámi zajiskří. Velmi rychle si uvědomíte, že jste spřízněné duše. Je pravdou, že Berani jsou vybíraví. Ale když už najdou někoho, kdo zcela vyhoví jejich potřebám, probudí v sobě vášeň. Jenže dubnový románek předčí všechna očekávání. Z románku se totiž vyvine dlouhodobý vztah.

Vy, milí Berani, kteří jste již šťastně zadaní, nezoufejte. Právě v tomto jarním měsíci vaše pouto s partnerem či partnerkou ještě více posílí. Dojde vám, že takhle vypadá pravá láska.

Kozoroh

22. 12. – 20. 1.

Dalším překvapivým kandidátem na Amorův šíp je Kozoroh. Proč překvapivým? Důvod je snadný. Tohle totiž Kozoroh nečeká a vlastně s nějakou láskou ani moc nepočítá. Posledních pár měsíců se místo randění věnuje práci a jediné, co ho zajímá, je jeho kariérní postup.

Vlastně se dá říci, že toho Kozorohovi zas tak moc nechybí. Teoreticky. Jenže právě jeden z dubnových víkendů otřese jeho postojem k sobě samému. Dojde mu, že práci nadřazuje soukromí a že pořád pracovat také není žádná výhra.

O co víc bude vaše osudové setkání zvláštní a nečekané, o to víc vás citově zasáhne. A byla by škoda si takovou lásku nechat proklouznout mezi prsty. Zejména, když si uvědomíte, že je pro vás osudová.

Dobré zprávy čekají v dubnu i na zadané Kozorohy. Jelikož svůj vztah tak trochu upozadili a věnovali se i jiným věcem, konečně se blýská na lepší časy. Čeká je oddechový víkend a s ním i romantické chvilky s partnerem či partnerkou.

Býk

21. 4. – 21. 5.

Dubnové emoce přejí i zrozencům ve znamení Býka. Po několika měsíčním chaosu na poli vztahů a nefunkční seznamovací strategii konečně přichází dlouho očekávaný klid. Ten s sebou přináší člověk, který to s vámi myslí dobře, a podporuje vás v každé situaci.

Býci obvykle usilují o celoživotní stabilitu a konzistenci. Potřebují se cítit absolutně bezpečně a rozhodně nemají zájem na tom, aby je někdo tahal z jejich komfortní zóny. Osoba, kterou v tomto měsíci potkají, je nejenom spolehlivá, ale přijme je takové, jací jsou. Jestli to bude Kozoroh nebo Štír, dá se říci, že Býci trefili jackpot v podobě spřízněné duše.

