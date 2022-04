Záhada Dubového ostrova: Na dně šachty leží obrovský poklad, ale nelze ho vyndat

Oak island a money pit

Foto: Profimedia.cz

Oak Island je považován za pravý ostrov pokladů. Jeho skryté tajemství nedává spát hledačům z celého světa už 200 let. Hluboká jáma s originálním názvem „Money Pit“ má obsahovat zlaté cihly, šperky Marie Antoinetty, Svatý Grál nebo původní rukopisy Williama Shakespeara.

Pokusy o nalezení pokladu se zintenzivněly od 60. let 20. století. Ani pokročilé technologie a stroje však nedokáží zabránit záhadnému chování šachty. V určitém okamžiku se v ní objeví voda a začne zaplavovat nánosy dřeva, kovů nebo cementu. V další díře lze také na okamžik spatřit kostru a kovovou truhlu. Stejný problém se objevuje již od roku 1795, kdy Money Pit našel osmnáctiletý Daniel McGinnis.

Artefakt nalezený v jámě.Zdroj: Profimedia.cz

Dubový ostrov má rozlohu 57 ha a nachází se v zálivu Mahony v kanadské provincii Nové Skotsko. Většinu jeho povrchu pokrývají stromy. V jeho nejvýchodnější části se však nachází planina, nad kterou se na konci 18. století měla vznášet divná světla. McGinnis tak nasedl na člun a vydal se s třemi kamarády na ostrov. Když na mýtině nalezl prohlubeň, zbytky nástrojů a lano, radostí mu zaplesalo srdce. Po několika týdnech kopání však vysněný poklad nenašel.

Poklad na Dubovém ostrově

Objev tajemstvím nezůstal. Do dnešní doby probíhají další průzkumné mise s cílem najít pohádkové bohatství. Začaly se šířit teorie o tom, co všechno může jáma skrývat. Mezi nejznámější patří příběh o pirátském pokladu kapitána Kidda. Ten se historici snaží najít celá desetiletí. Kamenná deska s nápisem „Kopej čtyřicet stop pod zem a najdeš dva miliony liber", nalezená v 19. století prý napovídá, že poklad by měl mít hodnotu alespoň 58 milionů českých korun.

Další teorie hovoří o tom, že jámu vykopali ztroskotaní španělští námořníci nebo britští vojáci během americké revoluce. Je však možné, že ji navrhli francouzští armádní inženýři, kteří do ní skryli majetek z pevnosti Louisbourg poté, co byli poraženi v sedmileté válce. O půl století později tam pak měli schovat šperky, jež odnesla z paláce ve Versailles služka Marie Antoinetty.

Existují však další spekulace, co by mělo podzemí ostrova skrývat. Spisovatel Penn Leary se domnívá, že anglický filozof Francis Bacon do jámy uložil původní rukopisy her Williama Shakespeara. Badatel Pettr Amundsen je zase toho názoru, že šachtu vykopali exilovaní templářští rytíři a je tak posledním místem odpočinku Svatého grálu a archy úmluvy.

Prokletí Oak island

Nejnovější teorie však tvrdí, že Money pit ukrývá peníze z vraku španělské galeony Concepción, jež našel průzkumník William Phips. Část jich mělo být použito ke svržení krále Jakuba II., část ukryta na Dubovém ostrově. Britové se pak prý pomstili tak, že vykopali falešné tunely a šachty. Tuto hypotézu podporují nálezy anglických nástrojů ze 17. století a lidských pozůstatků datovaných do stejného období.

Zdroj: Youtube

Samozaplavovací vyhloubenina však není jedinou zvláštností ostrova. Poklad má chránit také kletba, která hovoří o tom, že než ostrov vydá své tajemství, musí zemřít celkem sedm mužů. Záznamy zatím hovoří o šesti obětech.

K první tragédii došlo v roce 1861, kdy byl jeden z dělníků těžce popálen vařící vodou. O necelých čtyřicet let později pak pracovník společnosti Oak Island Treasure Company sklouzl z lana. V roce 1965 došlo k další tragédii. Čtyři muže udusil uvolněný oxid uhelnatý. Pokud je tedy kletba pravá, poklad si žádá ještě jednu oběť. Od roku 2011, kdy Ministerstvo přírodních zdrojů Nového Skotska umožnilo pokračovat v lovu pokladů, však žádná smrt hlášena nebyla.

Zdroj:

www.grunge.com, www.lifee.cz, www.en.wikipedia.org