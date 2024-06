Externí autor 1. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

S přibývajícím věkem se objevují různé nemoci a s nimi i zvýšená spotřeba peněz, kterými je třeba hradit nejenom léky, ale i všelijaká další vyšetření, případně podpůrné programy. Přitom důchodci mají nárok na příspěvky od pojišťoven v řádu tisíců. Většina to netuší. Toto nabízí VZP.

Představa klidného důchodu se tak úplně nemusí vyplnit zejména v situacích, kdy dochází ke zhoršení zdravotního stavu, což je ale na jednu stranu přirozený jev. Senioři, kterým se přirozeně s odchodem do penze sníží i finanční úroveň, jsou nuceni platit stále více peněz nejenom za léky, ale i za další péči. Podívejte se, jaké programy nabízí VZP lidem v pokročilém věku. Ne vždy jsou totiž tyto možnosti jasně definované.

Pomoc diabetikům

Cukrovka negativním způsobem ovlivňuje stav nohou. Lidé nad 18 let, tedy i senioři, trpící tímto onemocněním mohou získat až 3 000 korun na přístrojové ošetření nohou, tedy speciální pedikúru, kterou provádí zdravotní sestra s podiatrickým kurzem. Taková péče je zcela bezpečná, takže se diabetici nemusí obávat případných komplikací.

Každý diabetik vám potvrdí, že cukrovka je současně velmi vyčerpávající, a to s ohledem na vedlejší účinky. Nejenom pro seniory tak je velmi přínosná jakákoli rehabilitační či rekondiční aktivita lázeňského typu. Mohou to být různé masáže, plavání, zdravotní cvičení, akupunktura, hydroterapie, ale také třeba jóga, pilates a další. Na ty vám VZP přispěje částkou 2 000 korun.

Jak možná tušíte, diabetici rovněž potřebují spoustu pomůcek a ty něco stojí. Ať už to jsou různé dezinfekční prostředky, glukometr a příslušenství k němu, inzulinová pera, testovací proužky, gely, krémy, speciální náplasti nebo obaly na příslušenství. I na tyto pomůcky je možné čerpat příspěvek ve výši 1000 korun.

Pomoc po onkologické léčbě

Onkologické onemocnění představuje nejenom velkou zátěž pro tělo, ale i pro psychiku, zejména, když vlivem léčby přijdou pacienti o vlasy. Existuje proto možnost čerpat od VZP příspěvek 2000 Kč na zakoupení paruky, možnost uhrazení ceny za využití chladicí čepice při chemoterapii, případně zakoupení speciální protetické podprsenky po ablaci prsu.

Trénink či testování paměti pro seniory

Pokud mozku chybí podněty, přestává správně pracovat. Tohle je sice zjednodušená, ale mnoha lékařskými výzkumy ověřená pravda. Proto, jakmile lidé odejdou do důchodu a přestanou mít povinnosti, ať již ty praktické nebo takové, při kterých se mohou něco nového naučit, začínají psychicky chřadnout. Jejich mozek pak hůře odolává projevům Alzheimerovy choroby i dalších nemocí, které postihují takzvané kognitivní funkce. Mezi ně patří například pozornost, řeč nebo schopnost plánování a rozhodování. Proto by senioři měli stále trénovat paměť. Na tuto aktivitu je možné od 65 let věku využít podporu 1000 korun.

Ostatní zdravotní pojišťovny

Podobné možnosti, jak si alespoň částečně ulehčit život v nemoci nabízejí i ostatní zdravotní pojišťovny. Počítejte s tím, že příspěvky jsou roční a dají se rozdělit. Žádosti lze obvykle posílat online. Další informace pak najdete na příslušných stránkách jednotlivých pojišťoven.

