Jen šťastnou shodou okolností prozářil aukční síň třpytivý lesklý kámen, který měl jako tretka skončit v odpadkovém koši. Že to nebylo jen obyčejné sklíčko ohromilo nejen jeho sedmdesátiletou majitelku, ale i dražebníka. Úklid domu se prostě vyplatil.

Prostě jen tak

Začátek příběhu „bezcenného“ kamene nesmírné hodnoty je poněkud zastřený, ale jeho cestu do aukční síně vystopoval lze. Na sklonku podzimu loňského roku se seniorka z anglického hrabství Northumberland, která nechce být jmenována, rozhodla probrat krabičku se svými šperky a bižutérií. Ponechat si chtěla jen snubní prsten, ostatní chtěla vyhodit. Léta letoucí tyto „tretky“ nakupovala v „car boot sale“. To jsou v Anglii oblíbení trhy pod širým nebem, něco jako bleší trhy, kde lidé prodávají a nakupují použité osobní předměty, věci do domácnosti či na zahradu, které by jinak skončily v popelnici. Občas se tam objeví starožitnosti či sběratelské předměty. Prodávají se přímo z kufru auta – odtud název car boot sale (prodej z kufru auta).

Sousedka k nezaplacení

Vášnivá sedmdesátiletá sběratelka třpytivých ozdůbek pohovořila se sousedkou a svěřila se jí o svém úmyslu věcí se zbavit. No přeci jen se ty věcičky prodávaly, aby nebyly vyhozeny. Prozíravá paní od vedle poradila. A dobře. Navrhla nejmenované důchodkyni, ať si je nejdřív dá ocenit. A tak jednoho dne, když měla „cestu do města“, sesypala důchodkyně svůj poklad do igelitky a vyrazila do aukční síně.

Dražebník vypráví

„Ta paní přišla s taškou šperků, protože ji prostě napadlo, že je přinese, když půjde kolem, protože měla ve městě jinou schůzku,“ řekl Mark Lane z aukční síně Featonby's Auctioneers v North Shields v Severním Tyneside. Většina šperků skutečně neměla valnou hodnotu. Ale byl mezi nimi jeden docela velký kámen. „… větší než librová mince, a já jsem si myslel, že to je kubická zirkonie, (pozn. velmi zdařilá syntetická napodobenina diamantu). Dva nebo tři dny mi ležel na stole. Pak jsem použil přístroj na testování diamantů.“ A nemohl uvěřit. Barva, čistota, velikost... 34karátový diamant! „Poslali jsme ho našim partnerům do Londýna. Pak ho certifikovali odborníci v belgických Antverpách…“

Ti potvrdili, že je to je vzácný diamant o 34,19 karátech, barvy H/VS1. Minimální cena byla odhadnuta na dva miliony liber. Mark Lane ještě uvedl, že je to nejcennější diamant, který se mu kdy dostal do ruky. Zda ho koupila na trhu či ho někde našla si stará paní nevzpomíná. Schovávala si ho pro štěstí...



