Že je vídáte na televizní obrazovce, filmovém plátně nebo na pódiu ještě neznamená, že se v důchodu topí v penězích. Podívejte se, kolik berou Žilková, Kluková a další české hvězdy.

Řada z nich se klasickému seniorovi, který chodí sypat ptáčkům do parku, nepodobá ani náhodou. Nejenom proto, že se stále dobře vypadají a udržují se ve formě, ale také proto, že jsou neustále vidět, když ne filmu, tak na televizní obrazovce a divadelních prknech. Musí. S pouhou penzí by totiž nedokázali vyjít.

Veronika Žilková

Naše nejobsazovanější herečka Veronika Žilková je toho zářným příkladem. Není to tak dávno, co sama přiznala, že se po zjištění pravděpodobné výše důchodu rozplakala. Ten má dělat něco kolem sedmi tisíc a s takovou částkou se opravdu měsíčně vyjít nedá. I když bydlí ve svém, energie a další poplatky zaplatit musí.

Jak Žilková pro web České důchody uvedla, výše důchodu vychází z divadelního platu, který je velmi nízký. Rovněž dodala, že v tom není sama a podobně vysoký důchod má i řada jejích dalších kolegů.

Jiří Krampol

V loňském roce tento herec, bavič a dabér uvedl pro TN.cz: „Je to těžké. Já mám důchod 25 tisíc korun, což je na české poměry docela slušné. Jenže bydlím v centru Prahy, kde všechno na rozdíl od venkova stojí víc. Ze svých 25 tisíc korun zaplatím 20 tisíc za činži. Kdybych nepracoval, tak co bych dělal? Já se nechci rouhat, ale za posledních dvacet let jsem zaplatil takové daně, že mám předplacený důchod na 200 let.“

Uršula Kluková

Ani herečka Uršula Kluková radost z výše svého důchodu rozhodně nemá. Kdysi dávno začala pracovat jako dětská sestra, ale nakonec ji zlákala „prkna, která znamenají svět.“ Když po 39 letech odešla v roce 1999 do penze, její starobní důchod činil devět tisíc korun. Postupem let, díky valorizaci tahle částka vzrostla na osmnáct tisíc korun. Pro CNN Prima NEWS uvedla, že si nemůže stěžovat, ale to jenom proto, že ve svém věku třiaosmdesáti let stále pracuje. Navíc žije skromně a neutrácí.

V rozhovoru pro Prahain.cz také dodala, že byť celý život milovala herectví, ve svém dalším životě by se této profesi vyhnula. Ráda by totiž vedla normální život s běžným zaměstnáním.

Jaroslava Obermaierová

Oblíbená drbna Nyklová z kultovního seriálu Ulice byla z výše svého důchodu rovněž nemile překvapená. Je proto ráda, že dva roky před osmdesátkou má stále herecké nabídky. Z finančních důvodů se rovněž přestěhovala i na celoročně obyvatelnou chalupu kousek od Prahy. Je totiž přesvědčená, že v Praze důchodci z pouhé penze, a pokud nemají něco našetřeno, nevyžijí.

Herci, kteří nemohou pracovat

Takových není málo a z pouhého důchodu nemusí důstojně vyžít. Podnikatelka Olga Menzelová, vdova po známém režisérovi Jiřím Menzelovi, se proto rozhodla založit nadaci, která by pomáhala takto znevýhodněným hercům s jejich potřebami. Tak zlepšila důstojné žití nemocnému Oldřichu Víznerovi, herečce Ivance Deváté nebo již zesnulému Rudolfu Jelínkovi.

