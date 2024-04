Kolik věcí a prostoru potřebujeme k životu? Tuto otázku si pravděpodobně položila většina z nás, možná během nekonečného vánočního úklidu nebo víkendu na chatě. Manželé Robert a Samantha Garlowovi z Washingtonu zjistili, že si vystačí s málem. Hypotéku tak vyměnili za dům na kolečkách.

„Méně je více.” Toto rčení bylo hlavním heslem mladého páru již na vysoké škole, během které se budoucí architekt a zdravotní sestra vydávali na výlety pod stan nebo road tripy po národních parcích.

Když vystudovali a nastoupili do zaměstnání, uvědomili si, že jejich sny o cestování se pomalu, ale jistě rozplývají. Nahradily je každodenní starosti, pracovní doba od-do, plánování svatby a snaha najít vlastní bydlení.

„Jenže koupě bytu nebo domu byla pro nás nemožná. Stále jsme nesplatili studentské půjčky a další finanční zátěž bychom nezvládli. Navíc jsme se nechtěli usadit na jednom místě. Co kdyby se objevila zajímavá pracovní příležitost?” vysvětluje Robert.

Když si jednoho dne o své situaci povídali, padl nápad o malém domu na kolečkách, který by dvojici umožnil nejen bydlet ve vlastním, ale také cestovat. Toto řešení se zdálo jako ideální.

Malý dům

Rozhodli se tedy, že si pořídí pojízdný dům. Ovšem žádný nesplňoval jejich požadavky, a to jak finanční, tak dispoziční.

„Řekli jsme si proto, že si ho zkusíme postavit sami. I přestože ani jeden z nás s podobným projektem neměl zkušenosti, dali jsme se do práce,” směje se architekt.

Zdroj: Youtube

Počáteční náklady na podvozek, materiál a vybavení se vyšplhaly na 700 tisíc korun. Pár si ale vypočítal, že díky ušetřeným penězům za nájem se jim investice vrátí nejpozději do tří let. Zároveň to bylo pořád méně, než by si koupili již hotový karavan.

Robert navíc využil své vzdělání a snažil se dům navrhnout co nejpraktičtěji. Na kola tak společně připevnili dřevěné trámy a ty zpevnili tenkou překližkou. Obvodové zdi tvoří vlnitý plech ze střechy staré stodoly. „Je nehořlavý, odolný proti dešti, slunci i větru a disponuje prostorem pro izolaci. Je to ideální materiál,” vysvětluje Robert.

Na výlety i na zahradu

Interiér o rozloze necelých 19 metrů čtverečních je rozdělen na čtyři části. Obývací pokoj, kuchyň, záchod s koupelnou a vyvýšenou postel, na kterou vedou úzké schůdky.

Veškeré oblečení a věci běžné potřeby jsou uloženy do vestavěných skříní nebo šuplíků. Jediným volným nábytkem v domácnosti je dvoumístná lavice před snídaňovým barem v kuchyni, jež slouží zároveň jako pracovní prostor.

V zadní části domečku je navíc kůlna, kde je bojler, jistič i pračka se sušičkou. V policích je také místo pro sportovní vybavení od snowboardů po horolezectví a kempování.

Zdroj: Youtube

Realizace celého projektu trvala páru s pomocí kamarádů 14 měsíců. Dnes v domě na kolečkách bydlí spolu se svou dcerkou Aubrinem.

Zdroje: www.newatlas.com, www.huckberry.com, www.shedsistence.com