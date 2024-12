Mladý pár snoubenců si koupil v Londýně svůj první dům. Když ho začali renovovat, čekalo je velké překvapení. Stačilo strhnout koberce a oba oněměli úžasem. Víte, co za překvapení našli?

Nový dům

Když si Charlie a Neha kupovali v Londýně svůj nový dům, věděli, že je rekonstrukce bude stát hromadu peněz. Přesto byli rozhodnutí do domu investovat.

Aby ušetřili, začali dům renovovat svépomocí. Nejprve z původního domu chtěli vyhodit vše, co bylo staré a co by jim už dál neposloužilo.

Jako první se pustili do strhávání koberců, protože jim přišli nevzhledné. Jakmile však strhli první z nich, oba snoubenci oněměli úžasem.

„Byli jsme naprosto šokováni, když jsme pod starými koberci našli původní a zcela zachovalou podlahu, protože prodejce nám neřekl, že pod kobercem je podlaha z masivního dřeva," uvedla Neha.

Tento objev oba snoubence velice potěšil. Důvod byl prostý. Za kompletní renovaci podlahy by utratili značnou část peněz, protože v Londýně se cena jednoho metru čtverečního parket pohybuje kolem 60 eur.

Oněměli úžasem

„Upřímně věřím, že pokud by prodejci odstranili veškerý koberec a pak nabídli dům k prodeji, neměli bychom šanci si ho koupit. Jeho cena by byla až příliš vysoká," uvedl Charlie.

Oba snoubenci byli ze svého objevu natolik šokovaní, že se o něj podělili na sociální síti TikTok. Kromě nich oněměli úžasem všichni, kdo jejich fotografie viděli.

Noví majitelé domů se díky svému příspěvku, který během chvilky nasbíral neuvěřitelných 169 000 lajků, rychle dostali do podvědomí lidí.

Ti jim v komentářích upřímně gratulovali, jaké mají štěstí, když pod starými koberci objevili parkety z masivního dřeva. Objevili se tu i komentáře, ve kterých se zúčastnění lidé svěřovali, jaké objevy čekali je pod kobercem domů, které zakoupili.

Někdo našel pod kobercem kočičí moč, na jiné tam čekaly „azbestové dlaždice“. Charlie a Nehe tak měli skutečné štěstí.

Ve srovnání s ostatními se mladý pár může ze svého objevu upřímně radovat. I tak ale zvažují, že v některých částech domu nechají podlahu přece jen vyměnit za novou.

