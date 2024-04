V chudých zemích je dům naprostou raritou, o domu našich představ ani nemluvě. Vznikají tak ale zajímavé projekty. Jeden z nich vytvořil vynalézavý nigerijský inženýr, Yahaya Ahmed. Ten naplnil 15 tisíc lahví pískem a postavil z nich stavbu, kterou obdivuje celý svět.

Inovativní nápad Yahayi Ahmeda v nigerijské Kaduně je důkazem udržitelných stavebních postupů a kreativity. To by v poušti nikdo nečekal, že? I přesto právě zde nevídané dílo vzniklo.

Tento projekt se tak stal nejen prvním svého druhu v subsaharské Africe, ale také příkladem toho, jak lze materiály recyklovat a dát jim nový význam.

Dvě mouchy jednou ranou

Ahmed, ředitel organizace Developmental Association of Renewable Energies in Nigeria (DARE), využil ke stavbě domu přesně 14 800 plastových lahví naplněných pískem. Jeho přístup k odpadkům je nejen ekologický, ale zároveň nabízí řešení problémů s dostupným bydlením, s nímž se lidé v této oblasti velmi potýkají.

A jeho dům je navíc neprostý luxus! Posuďte sami:

Zdroj: Youtube

Stavba se skládá ze tří pokojů, toalety a kuchyně a má spoustu raritních plusů. Například se může pochlubit odolností 20krát pevnější než běžné cihlové zdi! K tomu je navržena tak, aby byla nehořlavá, neprůstřelná a odolná proti zemětřesení a měla potenciál vydržet více než 300 let.

„Je to nejlevnější dům, který si může postavit každý, aniž by utratil mnoho peněz, protože stavební materiál je k dispozici na ulicích a na skládkách,“ řekl novinářům inženýr Ahmed na silnici Kaduna Zaria a dodal: „Je to nejlevnější dům, který se v této generaci staví, přičemž odpadní plastové lahve na ulicích znečišťují naše životní prostředí a způsobují další problémy, jako jsou povodně a jiné katastrofy v obcích.“

Záměr jeho inovativní stavby je několikanásobný. Jeho cílem je podpořit recyklaci odpadních materiálů, vytvořit pracovní místa a vytvořit bezpečnější životní prostředí pro obyvatele Nigérie.

Strach z plastové hrozby

Ahmedův přístup řeší rostoucí obavy z plastového odpadu tím, že z něj dělá stavební materiál. Plastové lahve, které byly kdysi vyhozeny jako odpad, jsou znovu použity jako cihly a nabízejí pevnou a překvapivě odolnou alternativu k tradičním stavebním metodám.

„Kruhový tvar dodává stěnám pevnost a zároveň působí velmi umělecky a příjemně,“ říká Ahmed, který se rozhodl, že svou metodu předá dál. A jak se staví z lahví naplněných pískem?

Lahve se nejprve pískem naplní a uspořádají těsně vedle sebe. Na hrdle se pak spojí provázky, aby vznikly stěny, které jsou nejen nákladově efektivní, ale, jak jsme již řekli, také vysoce odolné.

Díky jedinečným vlastnostem této konstrukce je dům podle Ahmeda odolný vůči ohni, střelám a seismické činnosti a zároveň je přizpůsobivý různým klimatickým podmínkám.

Krok dopředu obdivuje celý svět

V širším kontextu představuje tento počin ekologický krok ke snížení znečištění životního prostředí způsobeného plastovým odpadem.

Hrozba, kterou tento odpad představuje pro život lidí a zvířat, je značná, neboť plasty znečišťují nejen půdu, ale ohrožují i vodní ekosystémy.

Prostřednictvím tohoto projektu DARE také předává mladým lidem cenné zednické dovednosti a ještě jim tak shání práci. Navíc vše výborně koresponduje s širšími požadavky obhájců životního prostředí na vládní podporu organizací zaměřených na obnovitelné zdroje energie a udržitelné postupy.

Dům je jednak symbolem ekologické inovace a zároveň ukazuje možnost dostupného a cenově přijatelného řešení bydlení pro ty, kteří to potřebují.

Ahmedova organizace se nyní věnuje školení dalších osob ve stavbě takových konstrukcí. Piman Hoffman z organizace African Climate Reporters upozornil na naléhavou potřebu vlád podporovat iniciativy v oblasti obnovitelných zdrojů energie, aby bylo možné účinněji nakládat se znečištěním odpadem.

Uvedl, že „každý rok jsou vyhozeny miliardy plastových lahví od vody a nápojů, přičemž většina z nich končí na skládkách, v oceánu nebo je v chudších zemích vyhazována na hromady. Je opravdu nejvyšší čas povzbudit nigerijské inženýry, aby při stavbě dalších domů, které obstojí ve všech formách ekologických výzev, využívali nové technologie.“

Tento dům je příkladem vynalézavosti, která může vzniknout, když se problémy životního prostředí řeší inovativními řešeními.

