V malebné provincii Andalusie ve Španělsku se nachází výjimečný příbytek, který se vymyká běžným normám. Vznikl tak, že manželé neměli peníze na dům, proto postupně z pneumatik a odpadků z domácnosti postavili ekologicky pohodlný zázrak.

Seznamte se s Laurou Daviesovou a Davem Buchananem, párem, který se vydal na obdivuhodnou cestu, na jejímž konci stojí vysněný dům nikoli z cihel a malty, ale z vyhozených „pokladů“. S odhodláním a kreativitou proměnili manželé pneumatiky od aut, plechovky od nápojů a další domácí odpadky v pohodlný, ekologický zázrak, kterému nyní s pýchou říkají domov.

Laura Daviesová a Dave Buchanan, oba dnes 58 let, při stavbě domu v provincii Almeria v Andalusii ve Španělsku

Netradiční sen začíná: Stavba z odpadků

Příběh Laury a Davea začal, když se v Almerii rozhodli pro ekologický životní styl. Místo toho, aby si dopřáli běžný dům, pustili se do oblasti udržitelnosti. Jaký byl jejich nápad? Vytvořit dům z materiálů zachráněných ze skládek. Dvojice, inspirovaná svou vášní pro ekologii, se vydala na odvážnou výpravu, při níž vsadila na vynalézavost a důvtip. Na to, co dokázali, se podívejte ve videu zde:

Přeměna odpadků v luxus, to je Jeskyně slunce

Jejich obydlí, láskyplně pojmenované Cuevas de Sol neboli "Jeskyně slunce", je mistrovské dílo o rozloze 80 metrů čtverečních postavené z vyřazených automobilových pneumatik, plechovek od nápojů a dalších recyklovaných materiálů.

Stěny, důmyslně postavené ze starých pneumatik a padobe (bláto a papírmašé), poskytují vynikající izolaci a udržují v domě stálou teplotu 16 °C po celý rok. Výplňové stěny z plechovek od nápojů a z „cihel“ z lahví přispívají ke strukturální integritě domu, zatímco přírodní korková izolace pocházející z Valencie zajišťuje energetickou účinnost.

Izolace nemovitosti je vyrobena z přírodního korku, který pochází z lesa v oblasti Valencie ve Španělsku.

Průčelí budovy je skleněné. Funguje podobně jako skleník a v zimě udržuje teplo bez nutnosti vytápění fosilními palivy.

Výplňové stěny domu jsou z plechovek od nápojů a cihel z lahví spojených padobou (bláto a papírmašé).

Stěny domu jsou celé z automobilových pneumatik, které si Laura a Dave vyzvedli v místním pneuservisu.

Stavba projektu nebyla pro dvojici úplně jednoduchá, protože Dave utrpěl velmi ošklivé zranění po nehodě se stolní pilou a málem přišel o tři prsty. Trvalo mu pět měsíců, než se zotavil

Manželé uvedli, že vyzvali členy místního zahrádkářského klubu, aby sbírali plechovky, lahve a noviny, které jim pomohou postavit jejich vysněný dům.

Harmonie s přírodou, daleko od sítí

Manželé, kteří přijali podstatu udržitelnosti za svůj životní styl, navrhli svůj dům tak, aby harmonicky koexistoval s přírodou. Dešťová voda sbíraná ze střechy uspokojuje jejich domácí potřeby a solární panely vyrábějí elektřinu a teplou vodu. Průčelí domu, průhledná skleněná fasáda, funguje jako přírodní skleník, který v zimě udržuje teplo v interiéru. Každý detail jejich domu je důkazem jejich odhodlání žít mimo síť a zároveň snižovat ekologickou stopu.

Pozoruhodná cesta Laury a Davea od skromných začátků k honosnému ekologickému útočišti je příkladem síly inovací, houževnatosti a ekologického uvědomění. Jejich příběh nejen inspiruje, ale také zpochybňuje konvenční normy a dokazuje, že s kreativitou a odhodláním lze skutečně proměnit odpadky v poklad.

