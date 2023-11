Velmi zajímavý a neobvyklý projekt se zrodil v Nigerii. Řeší hned tři zásadní problémy, se kterými se potýká nejen tato africká země, ale přinejmenším jeden se týká celé naší planety. Tušíte, co vedlo nigerijského inženýra ke kreativní stavbě z plastových lahví? Chudoba a znečištění planety.

Kam s nimi?

Plasty zamořují celou naši modrou planetu a jsou problémem, který trápí každou zemi na světě. Vyspělé země je recyklují, přesto stále představují hrozbu pro lidi, zvířata, vodní tvory, prostě všechny živé organismy a ekosystémy. Byly to právě recyklace a způsob, jak se zbavit obrovských hald plastových lahví a snížit objem plastů znečišťujících (nejen) jeho rodnou Nigérii, která jako první vedla inženýra Ahmeda Yahayu, ředitele nevládní organizace Rozvojové asociace obnovitelných zdrojů energie (DARE) před pár lety postavit dům z plastových lahví a ulevit tak životnímu prostředí.

A tak začal v Kaduně stavět průkopnický dům…

Jako nedobytná pevnost

Za podpory své asociace a za pomoci dělníků postavil ze 14 800 plastových lahví první dům svého druhu v subsaharské Africe. Dělníci naplnili lahve pískem a hrdla spojili promyšlenou sítí provázků, mezery vyplnili blátem. Pan Ahmed zvolil kruhový tvar, protože „… dodává stěnám pevnost a zároveň poskytuje velmi umělecký a příjemný vzhled,“ vysvětlil. Věří, že jeho dům o třech místnostech, s toaletou a kuchyní je 20krát pevnější než domy z cihel, a může odolat všem klimatickým změnám i zemětřesení. „Záruka“ je až tři sta let. Je ohnivzdorný i neprůstřelný, pokud je postavený pečlivě a dobře.

„Napadlo nás, že jedním ze způsobů, jak se toho (plastů) zbavit, je recyklovat je. Na druhé straně vidíte, že máme spoustu problémů s bydlením. Více než polovina našich lidí bydlí v chýších, nemají práci…“ A tak jeho prvotní myšlenka získala i další rozměr.

close info Pinterest zoom_in Dnes si nejen v Nigérii, ale i jiných oblastech stavějí lidé domy z plastových lahví

Nigerijští stavitelé

Projekt pana Ahmeda si získal velkou podporu dalších spřízněných organizací, které dokonce vyzvaly nigerijskou vládu, aby projekt staveb z plastů podpořila. „Je to nejlevnější dům, který si tato generace může postavit. Protože stavební materiál leží všude. Na ulicích, smetištích a hromadách jsou miliardy plastových lahví, vyhazují se do řek a vodních nádržích…,“ řekl náměstek ředitele jedné z nich Piman Hoffman, který zároveň zdůraznil, že je to pro zemi jeden ze způsobů, jak se vypořádat i s „plastovou hrozbou“.

Od té doby Ahmedova organizace naučila a stále učí mladé i dospělé technikám stavění těchto domů nejen ve své zemi, ale i jiných oblastech chudé Afriky. A tak mnozí nuzní Nigerijci vyměnili své vetché příbytky za ekologické domy. Vznikly tak i nové pracovní příležitosti a vlastně i nové řemeslo. Každý, kdo je jen trošku zručný, se může stát zedníkem, či lépe řečeno „plastařem“, pokud tento výraz přijmete, protože samozřejmě neexistuje…

