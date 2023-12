Danny McCubbin via The Sun, CC 4.0, https://www.thesun.co.uk/news/24770979

Šéfkuchař Danny McCubin opustil ruch Londýna a vydal se za snem, který je tolik propagovaný po celém světě. Chtěl si za jedno euro koupit dům v Itálii, v jeho případě v půvabné italské vesnici Mussomeli. To ještě netušil, co ho skutečně v domě za "hubičku" čeká. Popsal svou zkušenost.

Lákavé nabídky italských domů za jedno euro znějí spíš pohádkově. I pro Danyho McCubina, šedesátníka, to byla nabídla příliš lákavá, než aby jí odolal. Maloval si na důchod klidný život uprostřed historické krajiny. Jenže to bylo trochu jinak.

Realita se od nabídky poněkud lišila…

Tip Danyho přítele ho zavedl do Mussomeli, městečka, které otevírá svou náruč cizincům hledajícím cenově dostupné bydlení. Danny netušil, že jeho sen o bydlení bez stresu narazí na dlážděných ulicích hned na několik překážek.

Italská iniciativa na výstavbu domů za jedno euro, jejímž cílem je oživit vylidněné vesnice, se zdála být skvělou příležitostí. Za malebnou fasádou starého pohádkového domu se však začala pomalu odkrývat skutečná realita.

Tyto stoleté domy, často v havarijním stavu, byly spojeny s určitými závazky. A obrovskou dřinou.

Danyho dům sice nemáme ve videu, ale na další, tentokrát skutečně děsivou zkušenost s koupí domu za 1 euro (zde tedy dolar), se podívejte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Jaké byly podmínky bydlení za euro?

Dannymu dohoda nařizovala dokončit renovaci do tří let, jinak mu hrozila pokuta 5 000 eur (zhruba 120 000 Kč). Zdánlivě symbolická cena 1 euro za dům se rychle vyšplhala nahoru, když ho papírování a právní záležitosti zatížily účtem 2 400 liber (v přepočtu cca 69 tisíc korun) za advokáta a dalších v přepočtu více než 12 tisíc korun za realitní kancelář.

V souladu s příslovím „když to zní příliš dobře, než aby to byla pravda, tak to asi pravda je,“ Dany nepřestával věřit, a nakonec se zapletl do nepředvídaných nákladů. Celková částka za jeho cenově výhodný dům za euro nakonec dosáhla závratných 20 000 liber (v přepočtu asi 565 tisíc korun), což ho přimělo celý podnik přehodnotit.

Upřímně, za tyto peníze bychom u nás ale ani tu ruinu nesehnali…

close info Danny McCubbin via The Sun, CC 4.0, https://www.thesun.co.uk/news/24770979 zoom_in Takto nemovitost vypadala

Doporučení muže, který sám naletěl

Při zpětném pohledu Danny doporučil potenciálním kupcům, aby postupovali opatrně, a zdůraznil, že sen prodávaný italskou vládou nemusí být tak bezproblémový, jak se zdá. Jeho varovný příběh zdůraznil, že je důležité důkladně porozumět závazkům, které tyto domy za jedno euro obnášejí.

Ačkoli je půvab klidného života v italské vesnici nepopiratelný, Dannyho zkušenost ukázala i problémy. Ty, kteří pokukují po podnikatelských snech, jako je krátkodobý pronájem místa turistům, anebo klidné stáří v historickém městečku, Dany před nápadem varoval s poukazem na možný negativní dopad na místní komunitu.

Mussomeli, malebné a odlehlé, Dannyho chytlo za srdce, ale připustil, že to nemusí být šálek pravého italského espressa pro každého. Velikost vesnice, nedostatek občanské vybavenosti a odlehlá poloha představovaly pro nově příchozí skutečnou výzvu, zejména pro ty, kteří si představovali živější prostředí. Jak bychom řekli my, chcípl zde pes.

close info Danny McCubbin via The Sun, CC 4.0, https://www.thesun.co.uk/news/24770979 zoom_in Projekt v domě za za euro nakonec funguje

Navzdory překážkám však Danny pokračoval ve svém projektu a otevřel komunitní kuchyni, která zásobuje ukrajinské uprchlíky, starší obyvatele a sirotky. Ačkoli se jeho cesta neobešla bez řady překvapení, vystihuje podstatu italského fenoménu domů za jedno euro - snu, který vyžaduje víc než jen drobné z rozbitého prasátka. Dany si však nakonec svou cestu našel. A splnění snu je skutečně na dosah.

Zdroje: www.thesun.co.uk, www.reality-italie.cz