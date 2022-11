Muž zdědil dům a nacházel zlato, kam se podíval. Polovinu zabavil daňový úřad

Elena Velímská

Foto: Shutterstock.com

Co je doma, to se počítá si nejspíš myslel nejmenovaný muž v Normandii, který si své nahromaděné zlato ukryl do různých skrýší ve svém domě a nevložil ho bezpečí bankovního trezoru. Dvojnásobnou radost pak měl jeho příbuzný, který jeho dům zdědil. Zlaťáky se na něho sypaly všude, kam se jen vrtnul.