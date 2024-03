Jste životní optimistka, která vždy najde v náročnějších situacích řešení, nebo patříte k těm ženám, které propadají panice a depresi? Pokud často pláčete, utápíte se v oceánu smutku a vaše nálada se střídá jako aprílové počasí, možná patříte k následujícím labilním znamením zvěrokruhu.

Každý z nás občas nemá zrovna svůj den a přepadne ho splín. V takových momentech jen těžko hledáme smysl života a motivaci. V následujících znameních se rodí ženy, které jsou abnormálně nešťastné, neumí se radovat ze života a propadají hlubokým depresím. Která hvězdná znamení mají tendenci k psychickým potížím?

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ženy ve znamení Blíženců není obtížné rozplakat. Dojme je seriál, film, nebo reportáž o týraných zvířatech v televizi. Tato dáma to prožívá tak, jako by se to dělo přímo jí. Pravidelně přispívá na útulky, charity, nemocné děti, nebo prchající uprchlíky před válkou.

Často se jim stane, že pomalu nevyjdou s penězi, protože je všechny rozdaly potřebným. Blíženci jsou nároční pro své okolí, protože jsou emočně labilní. Pro jejich rodiny, partnery i přátele je těžké jim být vždy oporou a chápat jejich pocity.

Tyto zrozenkyně jsou často negativní, stěžují si a kňourají. Zároveň tyto zrozenkyně nevydrží dlouho na jednom místě. Každý má nějaké problémy, a proto raději vyhledává veselé lidi, se kterými se odreaguje, a přijde na jiné myšlenky, což není ale případ Blíženců.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Tyto ženy jsou extrémně citlivé, a jakmile se jejich život trochu vychýlí, hroutí se. Neumí s chladnou logikou vyřešit vůbec nic. Trápí se, že se jim nedaří, a nedokážou se z problematické situace dostat.

Ryba se umí sama tak vystresovat a vykolejit, že je tím úplně paralyzovaná. Nereaguje, nepije, ani nejí a pláče. Také ve vztazích se jim úplně nedaří, protože neumí projevovat naplno své city partnerovi.

Jejich protějšek může mít dojem, že jsou chladné a tajemné, ale opak je pravdou. Tato žena svého muže oddaně miluje a její skutečné city jsou velmi hluboké. Jen je plachá a stydí je dávat veřejně najevo. Také si neumí říct, co by chtěla, proto je věčně smutná.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Ženy ve znamení Štíra jsou hloubavé a tajemné pozorovatelky. Umí člověka skvěle odhadnout na první dobrou. Bohužel nemají příliš velké sebevědomí, což je základním kamenem úrazu.

Nemohou se odhodlat, aby pozvaly svůj idol na rande, a když je pozve on sám, na schůzku nakonec raději nedorazí, protože si myslí, že jde o vtip. Tyto dámy se nedočkají respektu od partnera ani rodiny.

Jsou jim bezmezně oddané a vykonávají všechny úkoly, které jim byly zadány. Působí tak hodně submisivně. Jsou to obětavé manželky i matky, které pro své milované dýchají. Často trpí, aniž by řekly, že je něco trápí, nebo dokonce bolí. Jejich obětavost se jim většinou nikdy nevrací.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Dámy narozené ve znamení Lva si uvědomují, že jsou tak trochu labilní. Protože si svůj problém uvědomují, mohou na něm pracovat. Mají potíže se někomu otevřít, ale když si najdou terapeuta, je na nich za nějaký čas vidět znatelný posun.

Z Lvice se pak stane sebevědomá žena, která zná svou hodnotu a schopnosti. Tyto ženy mají často sklony k hypochondrii. Bojí se úzkostně nemocí a při každém zdravotním problému okamžitě vše konzultují se svým lékařem.

Obávají se i sebemenší nemoci, a není výjimkou, že je několikrát do měsíce potkáte s něčím na pohotovosti. Kdyby mohly, měly by osobního lékaře, který by s nimi bydlel v jejich domě.

