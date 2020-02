Duško Popov: Předobraz Jamese Bonda výrazně zasáhl do dějin druhé světové války

Spisovatel Ian Fleming nikdy otevřeně neprozradil, zda měl jeho slavný agent 007 živou předlohu. Inspiraci sbíral během druhé světové války, kdy sám působil na velitelství Námořní tajné služby a "Jamesů Bondů" se okolo něj pohybovalo více. Jeden z nich měl však věhlasné postavě očividně nejblíže.

Jmenoval se Dušan Popov, dvořil se krásným ženám, miloval rychlá auta a měl nervy ze železa. Ačkoli byl srbské národnosti, získal si důvěru jak u vedení německé vojenské rozvědky, tak u britské MI6. Za války působil jako agent pro obě znepřálené strany, přičemž jeho pravým posláním bylo, podávat nacistům falešné informace, a oslabit tak jejich strategii.

Byla to práce nanejvýš nebezpečná, jeho přítel a kolega Johann-Niels Jebsen za stejnou činnost zaplatil životem. Duška Popova však nacisté neprohlédli; možná i díky tomu, že se Jebsenovou popravou nenechal zastrašit a neutekl. Naopak, do jámy lvové se vrátil a dále před Němci předstíral spolupráci, jako by se nechumelilo.

Nejznámějšího úspěchu Popov dosáhl v roce 1944, když zmátl Němce falešnou informací o vylodění spojeneckých vojsk v severní Francii. Nepříteli nakukal, že se spojenci vylodí v Calais, čímž odpoutal jejich pozornost od Normandie.

Nacistům z nějakého záhadného důvodu nedošlo, že informace předávané Popovem vždy vedou k vojenskému fiasku. Zřejmě i na ně působilo osobní kouzlo, kterého měl tento mladý Srb na rozdávání. Jeho způsoby byly mužné, a přitom uhlazené, hovořil pěti jazyky a jeho mluva svědčila o vybraném vzdělání.

Popov pocházel z velmi zámožné rodiny a uměl se pohybovat v nejvyšších kruzích. Nezapomínal přitom navazovat kontakty s krásnými ženami; jednou z jeho milenek byla i hollywoodská herečka Simone Simon.

Srbský dvojitý agent byl zřejmě jedinou postavou druhé světové války, které se podařilo získat Řád britského impéria a zároveň i německý Železný kříž. Svou hru s ohněm dohrál do konce a nacistické ocenění bez rozpaků přijal.

V roce 1974 vydal své paměti, které se však nesetkaly s valnou pozorností, přestože jejich děj trochu přibarvil. Ian Fleming zkrátka uměl psát poutavějším způsobem a Popova v literatuře zvěčnil pod atraktivnějším jménem James Bond. Popov zemřel v roce 1981 ve věku 69 let, jeho charakter však díky Flemingovi bude žít věčně.