Video: Vědci objevili v Mléčné dráze obří dutinu. Pomohla vysvětlit jinou záhadu

Poloha dutiny Per-Tau v Mléčné dráze

Foto: Profimedia.CZ

Z našeho pohledu je vesmír černý a prázdný, zdobený jen zářícími hvězdami. Ve skutečnosti ale jeho prostor vyplňují mraky prachu a plynů, které sice nevidíme pouhým okem, ale astronomové je zaznamenávají všude, kam namíří teleskopy. Výjimkou je oblast mezi mračny Persea a Býka, široká 500 světelných let, kde není vůbec nic. To, co původně vypadalo jako velká záhada, nakonec rozřešilo záhadu jinou, nad kterou vědci dumali dlouhá léta.