Strava je alfou a omegou fungujícího zdraví. Když jíte zdravě, nemáte se zdraví většinou potíže, pokud se ale stravujete špatně, zdraví vám to vrátí. Pozor si dejte na potraviny, které vám ucpávají cévy.

Zdravá strava

Strava by v životě každého člověka měla hrát důležitou roli. Každý by se měl zamyslet, jak se stravuje a své stravovací návyky upravit tak, aby to prospívalo jeho zdraví.

Obecně platí, že bychom měli konzumovat dostatek komplexní sacharidů a zdravých „netučných“ bílkovin. Zařadit do jídelníčku bychom měli zdravé tuky, ovoce a dostatečné množství zeleniny.

Naopak vyřadit je nutné bílou mouku, bílý cukr a nasycené tuky, které našemu zdraví rozhodně neprospívají. Pokud jde o stravu, podle odborníků je dobré některé potraviny zcela vyřadit.

Například ty, které ucpávají cévy a tím naše zdraví ohrožují. Jejich konzumací si totiž zaděláváme na vážné zdravotní potíže. Víte, o které potraviny jde?

Ucpané cévy nejsou banalitou. Z tohoto důvodu je důležité, abychom pro zdraví svých cév učinili maximum. Začít můžeme právě tím, jak se budeme stravovat.

Toto vyřaďte

V případě, že se vaše cévy ucpou, hrozí vám celá řada nemocí. Nejčastěji vás ale ohrožují dvě, které jistě znáte. Infarkt a mozková mrtvice.

Jídla, která vám vyčistí cévy:

Zdroj: Youtube

Úskalím ucpaných cév je, že o tomto problému dlouho nemusíme vědět. Příznaky se objeví až ve chvíli, kdy je céva ucpaná ze 70 %. V takovém případě však mohou být následky fatální.

Správná strava napomáhá k tomu, aby se cévy neucpávaly a tělo fungovalo, jak má. Největší nepřítelem vedoucím k ucpaným cévám jsou 2 základní potraviny. Ty bychom podle odborníků neměli vůbec jíst.

První potravinou, která podporuje ucpávání cév, jsou nasycené tuky. Mezi nasycené tuky řadíme všechny druhy uzenin, máslo, margarín, ale také pečivo nebo smetanu.

Druhou potravinou, která je pro ucpané cévy nejlepším přítelem, jsou smažené pokrmy. Jídla jako smažený sýr, řízky nebo hranolky je proto nutné omezit na minimum, v lepším případě je zcela vynechat.

Jednou za čas vám neublíží, pokud však tyto dvě potraviny konzumuje každý den, zaděláváte se na vážné problémy. Myslete na to, že prevence je základ, jak si udržet své zdraví a přecházet celé řadě nemocí.

Zdroje: www.healthline.com, www.medicalnewstoday.com, www.imaware.health