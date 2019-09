Jak vypadal dvojník Buda Spencera Paul L. Smith: Byl mu podobný i koncem života?

Proslavil se v 70. letech jako dvojník Buda Spencera v italských komediích o Šimonovi a Matoušovi. Kariéra Paula L. Smithe (+75) ale byla mnohem bohatší.

Když se narodil, lékaři jen spráskli ruce. Vážil neuvěřitelných 7,7 kilogramu. Příchod rekordního dítěte se 24. června 1936 dostal také do análů města Everett v americkém státě Massachusetts.

Vyhazovač a filozof

Paul Lawrence Smith ve 12 letech měřil přes 180 centimetrů a vážil 90 kilogramů. Fyzické předpoklady uplatnil při hraní amerického fotbalu a dlouho platil za vycházející hvězdu. Získal také černý pás v taekwondu. Pak dal ale přednost studiu filozofie na floridské univerzitě. Přivydělával si jako vyhazovač nebo člen ochranky a v roce 1959 školu úspěšně dokončil.

Z výšky 193 centimetrů se začal rozhlížet po zajímavém uplatnění. Na jedné oslavě si ho vyhlédl režisér Otto Preminger a nabídl mu malou roli ve filmu Exodus. Natáčení se konalo v Izraeli, což pro Paula znamenalo zásadní přelom.

K židovství měl vždy blízko, ale když zemi svých předků poznal osobně, okamžitě se do ní zamiloval a nakonec se tam usadil. Dokonce se jako dobrovolník v roce 1967 zapojil do takzvané šestidenní války, v níž Izrael porazil koalici arabských zemí.

Soud kvůli jménu

Od počátku 70. let se objevoval v izraelských filmech, jako bylo drama Fishke Bemilu'im nebo komedie Nahtche V'Hageneral. Záhy si filmaři všimli jeho podoby s Budem Spencerem a rozhodli se ji využít. Našli mu parťáka, o osm let mladšího Itala Antonia Cantaforu, který vzdáleně připomínal Terence Hilla. V roce 1974 spolu natočili western Karambol, a protože měl úspěch, za několik měsíců si zahráli v jeho pokračování. Hlavní porci slávy však slízli o rok později díky bláznivým komediím Šimon a Matouš a Šimon a Matouš jedou na Riviéru.

Oba snímky se dostaly také do Ameriky, ale distributor bez vědomí herců změnil jejich jména na Bob Spencer a Terrance Hall. Paul firmu zažaloval a vyhrál. „Jméno je to jediné, co herec má. Když mu ho vezmou, nezůstane mu nic," hřímal u soudu.

Ze škatulky imitátora Buda Spencera se dokázal rychle vymanit a objevil se v řadě hollywoodských filmů. S Robinem Wiliamsem si zahrál v Pepkovi námořníkovi, objevil se ve sci-fi Duna a zabojoval si s Arnoldem Schwarzeneggerem ve fantasy Rudá Sonja. Před kamerou se naposledy objevil v roce 1994 v komedii Maverick s Melem Gibsonem.

Poté se s manželkou Eve definitivně odstěhoval do Izraele, kde v roce 2006 získal občanství a přijal jméno Adam Eden. V té době vypadal úplně jinak, než jste zvyklí z filmů. Jak? Podívejte se do naší fotogalerie. Zemřel 25. dubna 2012 ve městě Ra'anana…