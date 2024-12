Externí autor 10. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

Josef Dvořák patří k nejznámějším představitelům vodníků. Lidé si ve spojitosti s tímto hercem vybaví i hlas Maxipsa Fíka a králíky z klobouku Boba a Bobka. Na snímku ovšem najdete i další dva české herce stylizované do vodníků. Víte, o koho se jedná?

Jak už jsme prozradili, uprostřed najdete Josefa Dvořáka. Na levé straně od něj vidíte Pavla Nového a na druhé straně Pavla Zedníčka. Poznali jste známé herce v převleku vodníků?

Z automechanika vodníkem

Josef Dvořák se původně vyučil automechanikem. Už od mládí se věnoval amatérskému divadlu. Kariéru zahájil v ústeckém Kladivadle. Po pěti letech se přestěhoval do Prahy. Na jednom z natáčení se seznámil s Jiřím Suchým a začal tak účinkovat v divadle Semafor.

Fotografie Dvořáka jako vodníka není žádná náhoda. Jako vodník zazářil v Kytici. Právě tato jeho role byla jednou z jeho nejvýraznějších. Od té doby byl do rolí vodníka opravdu často obsazován. V současné době už ho ovšem jako tuto pohádkovou postavu neuvidíte.

„Mě by to ani neotravovalo, ale ony nám nějak vyschly rybníky a potoky – nebo alespoň pro mě. Já už ani nevím, kdy jsem hrál posledního hastrmana. Rozhodně mě to neštvalo, i když jich bylo opravdu hodně, byť jsem to nikdy nepočítal. Autoři byli dlouho přesvědčení, že zrovna já musím být ten vodník – a já to nikdy neodmítal – jenže najednou dostali pocit, že by to měli změnit. A tak to změnili. Já z toho nemám vůbec žádnou radost, to vás ujišťuji. Já bych si býval střihnul i ty další vodníky, které už bohužel hraje někdo jiný,“ přiznal otevřeně pro Lifee.

Dvořák má mezi vodníky, které si zahrál i svého oblíbence. „Já určitě Čochtana. To je mistrovské dílo. Je to tak nádherná pohádka, že i pro dospělé je zajímavá. Je milá a přinese potěšení. Čochtana si psal mistr Werich sám na sebe, takže tu práci asi udělal nejlépe jak mohl. Je tam prostor, aby vodník glosoval všechno lidské a světské, přičemž on si to může dovolit, protože je pohádková bytost. Je to prímové a nikdo vás za to nemůže peskovat – že fandíte jedné či druhé straně. Pohádkové bytosti se zkrátka nepeskují,“ přiblížil svou nejoblíbenější roli.

Otužilec Nový

Herec Pavel Nový miluje vodu stejně jako vodníci. Neodradí ho ani nepříznivé teploty. Miluje otužování a téměř celý rok nosí kraťasy. „Otužuji se, koupu se venku v ledové vodě každé ráno," prozradil pro Lifee Nový. „Ne že bych se do vody chodil ohřát, ale je to dobré na imunitu," dodal ke svému oblíbenému koníčku.

Právě otužování si užil při natáčení filmu Bába z ledu. V tomto snímku se ponořil i s hlavní hrdinkou Zuzanou Kronerovou do zimní Vltavy. Za tuto roli si vysloužil Českého lva.

Pavel Nový se stal na chvíli také vodníkem. Konkrétně jste ho v této roli mohli vidět v divadelní inscenaci Lucerna.

Zedníček jako pohádkový herec

I třetí muž ze snímku se pyšní bohatou kariérou. Pavla Zedníčka jste mohli vidět v desítkách úspěšných filmů a seriálů. Jednou z jeho prvních výrazných rolí byla postava kriminalisty Kamila Hamříka v seriálu Malý pitaval z velkého města.

Zedníček se časem ovšem našel v komediálních rolích. Zářil například jako otec v dětských filmech Veselé Vánoce přejí chobotnice a Chobotnice z 2. patra. Objevil se i v populárním pohádkovém seriálu Arabela se vrací, kde si zahrál jednoho z přerostlých synů Arabely.

Právě v pohádkách se Zedníček cítí nejlépe. Tvořil pořady pro děti a celou řadu z nich i namluvil. Nesmazatelnou stopu tak zanechal i v českém dabingu. Jeho hlasem promlouvá například jedna z postaviček v animované pohádce Mimoni.

Zdroje: Lifee, Dabdb.cz, Blesk