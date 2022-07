Tato kostra záhadného dvouhlavého obra z Patagonie může být pravá, míní vědci

Elena Velímská

Kap Dwa - dvouhlavý obr.

Foto: Furiarossa / Shuttesrtock.com

Kap-Dwa. To je jméno mumifikovaného dvouhlavého obra z Patagonie. Jak skončil jeho život je známo jen z vyprávění. Po smrti se ale stal hvězdou mnoha show i muzejním exponátem. Skutečně žil, nebo je to podvrh, jak se často uvádí?

Po stopách Kap-Dwa

Stopy k obrovi s dvěma hlavami, který měřil tři metry a šedesát šest centimetrů, vedou až do druhé poloviny 17. století. O jeho objevení existují dvě verze. Jedna říká, že ho v roce 1673 chytili a zajali španělští námořníci u pobřeží na jihu Jižní Ameriky. Co s ním chtěli provést, není známo, říká se ale, že ho připoutali ke stěžni své lodi. On se však vyprostil. Při pokusu spoutat ho znova došlo k potyčce a námořníci mu probodli hrudník ostrým kůlem. Jak s jeho tělem dál naložili, příběh nezmiňuje. Dle jiného vyprávění byl nalezen už mrtvý s oštěpem v hrudi na pobřeží, kam ho nejspíš vyplavilo moře. Mumifikovali ho a uctívali místní domorodci.

Hvězdou hororových představení

Kap-Dwa se znovu objeví až po více než století. Nyní však v Anglii na počátku 19. století jako mumifikované ostatky, které přiveze kapitán G. Bickle. Tady způsobí senzaci i poprask a stane se miláčkem příznivců hororů. Z ruky do ruky si ho předávají showmani a je hvězdou cirkusových představení a estrád. V roce 1914 pak skončí jako muzejní exponát ve Weston’s Birnbeck Pier v Somersetu. Do soukromých rukou se dostává po pětačtyřiceti letech v roce 1959, kdy si ho koupí „údajný“ lord jménem T. Howard. Dřív než skončí na výstavce starožitnictví Antique Man Ltd. v Baltimoru v americkém státě Maryland, kde je dodnes, opět vystřídá několik majitelů.

Zdroj: Youtube

Podvrh či skutečná bytost?

Senzační zprávy o nalezených obrech a jiných podivných tvorech se objevují i dnes. O některých se ví, že nejde o skutečné kdysi žijící bytosti, ale o podvrh. Přestože je pravost mumifikovaných ostatků Kap-Dwa zpochybňována, pravda je, že nebyly dosud „řádně“ vědecky prozkoumány. Již portugalský mořeplavec a objevitel Fernão de Magalhães (1480-1521) mluvil o Patagonii jako o zemi obrů. Při svém průzkumu vnitrozemí on i jeho muži viděli domorodce, kteří byli na tehdejší dobu hodně velcí, prý až dvakrát větší než Evropané. I nizozemská posádka pod velením S. de Weerta (1567-1603), která zkoumala pobřeží Jižní Ameriky, popisuje setkání s nahými obry s dlouhými vlasy. Archeologické nálezy z několika míst světa jasně ukazují, že lidé nadměrně vysokého vzrůstu žili. A dvě hlavy Kap-Dwa? Mohlo jít o siamská dvojčata – „jedno tělo“, dvě hlavy. Z vědeckého hlediska není vyloučené, že by takový člověk mohl žít. Ostatky Kap-Dwa jsou skutečné. Pokud ne, i tak ho skutečně mohli námořníci vidět na vlastní oči. Případná zfalšované mumie tak mohla mít živou předlohu.

Zdroje: brown.primo.exlibrisgroup.com, www.ancient-origins.net, mythus.fandom.com