Jen málokdo by hledal v roztomilém chlapci jednoho z největších svalovců současného Hollywoodu. Faktem ovšem je, že si tento herec zažil vcelku krušnou chvíli, když se vydal na cestu školím autobusem. Jeho spolužák si myslel, že je holka! Poznáte, o koho se jedná?

Tento klučík, který na vás hledí z úvodní fotografie se narodil v roce 1972 v kalifornském městečku Hayward. Protože ho velmi bavil sport, začal chodit na atletiku. Poté se vzhlédl v americkém fotbalu.

Díky tomuto svému umu získal i stipendium, a tak se vrhnul střemhlav do víru NFL, což je zkratka pro National Football League, která je nejvyšší profesionální ligou amerického fotbalu ve Spojených státech amerických.

Fotbal vyměnil za wrestling

Kariéra fotbalisty mu ale nebyla osudem dopřána, přišlo totiž zranění zad a s ním i konec v tomto sportu. Odhodlaný chlapec se ale nemínil vzdát, a tak si vyhlédl jinou kratochvíli. Wrestling.

Mladík v podstatě jen následoval rodinnou tradici, kdy se ve wrestlingu prosadili i jeho tatínek s dědečkem. Po jejich vzoru tedy zamířil na kolbiště tohoto druhu. Záhy se stal miláčkem publika, a to nejen pro své sportovní výkony, diváky dokázal bavit i svým showmanstvím.

Za těch několik let, které si ve wrestlingu odsportoval, si vysloužil přezdívku, která mu zůstala dodnes, ačkoliv se už tomuto sportu nevěnuje. „The Rock”. Dostal ji díky své mohutné postavě, která zdaleka neodpovídala tomu, co jsme měli možnost vidět na úvodní fotografii. V té době si „The Rocka” dokonce pletli s dívkou.

Jsi kluk nebo holka?

Dnes slavný herec, kterého byste si s dívkou spletli jen tehdy, kdybyste byli naprosto slepí, zavzpomínal na situaci, která se odehrála už velmi dávno ve školním autobuse. „Sedl jsem si vedle jednoho kluka a on do jedné minuty řekl: Můžu se tě na něco zeptat? Odpověděl jsem, že ano a on se zeptal: Jsi kluk nebo holka?”

Podle něj si to jeho okolí myslelo hlavně z důvodu, že měl velmi jemné rysy v obličeji a velké, roztomilé afro na hlavě. Dnes byste ale tyto jemné rysy i afro jen těžko hledali. Herec je chlap jako hora a vlasy nemá žádné.

S herectvím začal hned poté, co upustil od wrestlingu. Nejprve měl jen pár štěků v televizi a ani jeho první filmový zářez mu mnoho fanoušků nepřinesl. Skutečnou slávu získal až díky snímku Mumie se vrací, kde měl sice jen malou roli, ale divácký ohlas byl více než zřetelný.

Jeho postava nabyla takové popularity, že si vysloužila vlastní film. Král Škorpion otevřel herci brány do Hollywoodu a od té doby se mu role jen hrnuly. Ze dne na den se zrodila nová akční hvězda, které se zalekl i samotný Arnold Schwarzenegger.

Účinkováním ve filmu Vítejte v džungli se mu navíc podařilo sesadit z trůnu dalšího akčního hrdinu, a to samotného Vina Diesela. Popularita „The Rocka” stoupala a stále stoupá. Snímek Kráčející skála jen potvrdil jeho nezpochybnitelné prvenství mezi akčními hrdiny dneška a “Kráčející skála” se nemíní zastavit ani do budoucna. V přípravách je spousta nových filmů, na které se můžeme těšit.

Chlapeček, kterého si jako malého pletli s holčičkou, není nikdo jiný než Dwayne „The Rock” Johnson.

