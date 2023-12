Externí autor 24. 12. 2023 clock 3 minuty video

V divokém a bláznivém světě botaniky existuje rostlina, které se říká Dynamitový strom. Hura chřestivá má kmen pokrytý jedovatými hroty a má vybuchující plody. Exploze může zranit, nebo dokonce i zabít. A co teprve jedovatá míza stromu. Strom je nebezpečný pro zvířata i lidi.

Dynamitový strom je tak pojmenován proto, že jeho plodové lusky mohou skutečně explodovat. Řeč není o nějakém malém prasknutí, ale doslova o výbuchu. Plod, který má tvar dýně, dokáže explodovat s hlasitým třeskem a rozptýlit svá semena rychlostí 160 km/h až do vzdálenosti 100 metrů. Rostlina pochází ze Střední a Jižní Ameriky a patří k největším stromům tropické Ameriky. Jeho výška dosahuje až 30 metrů a obvod přesahuje 1 metr.

Zdroj: Youtube

Příběhy explozí

Existuje nespočet příběhů, kdy dynamitový strom způsobil spoušť nic netušícím kolemjdoucím. Například se stalo, že jeden řidič v autě, který projížděl právě kolem Hury chřestivé, se vyděsil k smrti, když mu explodující lusk spadl na auto. V panice sjel ze silnice a naboural. Nebo je znám případ, kdy oblý lusk vybuchl v blízkosti skupiny turistů, kteří se rozutekli do všech stran jako ve scéně z kresleného filmu. Nejsmutnější příběh ze všech je ten, kdy se muž snažil posbírat semena ze stromu, když mu plod explodoval do obličeje a on upadl do bezvědomí. Poté, co se probral, zjistil, že nejenže ztratil sluch, ale má také obličej plný drobných střepinových ran.

close info Facebook.com zoom_in Hura chřestivá - Dynamitový strom

Brnění z ostnů

Rostlina už z dálky vypadá velmi výhružně. Kmen stromu je kompletně pokryt dlouhými ostrými hroty, které vylučují jedovatou mízu. Šedá kůra má kuželovité ostny různých velikostí. Na stromě rostou drobné zelenožluté květy, kvetou v hroznech, které se mění ve výrazné plody připomínající malé dýně. Tyto plody se nazývají „tobolky“ a mohou dorůstat až do průměru 6 cm. Jsou pokryty špičatými, dřevnatými výrůstky a obsahují dvě až šest semen.

Jedovatá šťáva i plody

Plody stromu jsou jedovaté. Při jejich požití hrozí zvracení, průjem a křeče. Šťáva z tohoto stromu je také vysoce agresivní. Způsobuje červenou vyrážku, která výrazně a dlouhodobě dráždí kůži. Pokud se tato šťáva dostane do očí, může vás dokonce oslepit. Proto byla v minulosti domorodci používaná k výrobě šipek s jedovatými ostny. Indiáni z tropických částí Jižní Ameriky a amazonského deštného pralesa uměli šikovně využívat tento jed. Strom se vyskytuje také v Severní Americe a v některých oblastech Tanzanie. Rostlina má ráda hodně tepla a intenzivní sluneční záření.

close info Wikipedia.org zoom_in Dynamitový strom má nebezpečné ostny, jedovatou mízu a explodující jedovaté plody.

Časovaná bomba

Mechanismus výbušných plodů dynamitového stromu je fascinující. Uvnitř tobolky je vnitřní struktura tvořena vrstvami tkáně, které se při vysychání plodu od sebe oddělují. Když tobolky uzrají, vrstvy tkáně se smrští a vytvoří napětí. V tomto okamžiku dokonalé zralosti, se plod mění v časovanou bombu. Napětí totiž vzroste natolik, že tobolky prasknou, čímž se uvolní hlasitý zvuk a semena se rozletí vysokou rychlostí. Explodující tobolky Dynamitového stromu nejsou rozhodně jen pro parádu. Hlasité rány, které při prasknutí vytvářejí, mají svůj účel. Strom chce rozptýlit svá semena na větší plochu a zvýšit tak šance druhu na přežití.

Zdroje: earthlymission.com, britannica.com