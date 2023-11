Externí autor 27. 11. 2023 21:28 clock 3 minuty

Dynastie ve své době patřila mezi ty vůbec nejsledovanější seriály. A nelákala k obrazovkám jen dámy, ale i pány, kteří obdivovali krásu hereček, jež se v ní objevovaly. Jednou z nich byla také Linda Evans, jež ztvárnila půvabnou Krystle Carringtonovou. Jak herečka vypadá dnes, ve svých 81 letech?

Linda Evans, která se proslavila rolí v seriálech The Big Valley a Dynastie, je dlouhodobě uznávaná jako jedna z nejkrásnějších žen na světě. V roce 1985, na vrcholu své slávy, ji Los Angeles Times označily za nejoblíbenější celebritu v Hollywoodu.

Před kamerou od dětství

Linda se narodila 18. listopadu 1942 v Connecticutu a již jako dívka se dostala do světa herectví. Svou první významnou roli získala v seriálu Bachelor Father s Johnem Forsythem, se kterým se později setkala i při natáčení Dynastie​​. Po mnoha menších rolích přišel průlom s rolí Audry v The Big Valley, kde hrála po boku legendární Barbary Stanwyck​​.

Jiné role

Navzdory tomu, že Linda patřila mezi nejkrásnější hollywoodské hvězdy, žádných větších rolí, než byla role Krystle Carringtonové v Dynastii, se nedočkala. A možná o ně ani nestála. Dynastii opustila po natočení osmé řady, neboť se dle svých slov „chtěla více soustředit na svůj život a chtěla od života víc.” Následně se objevovala spíše v televizních filmech, a to až do roku 1997, kdy si zahrála v thrilleru Sestřička. Pak pověsila herectví na hřebík. I přesto si ale střihla malou roli v dramatickém snímku Swan Song z roku 2021.

Osobní život

Linda prožila bouřlivý osobní život, včetně manželství s Johnem Derekem, které skončilo, když ji opustil kvůli tehdy mladinké herečce Bo Derek. Pro Lindu šlo o ránu pod pás, nakonec ale celé dění nabralo dosti překvapivý směr. Linda se totiž s milenkou svého manžela skamarádila a přítelkyněmi jsou dodnes​​. Další významný vztah měla s mezinárodní hudební hvězdou Yannim, který trval devět let​​.

Z Hollywoodu zmizela

Když Lindu herectví omrzelo, přestěhovala se do Washingtonu, kde našla klid, který hledala. Tam se věnuje psaní, vaření a práci s organizacemi jako Meals on Wheels. Snaží se také šířit krásné poselství, které by mohlo pomoci dalším známým osobnostem. Linda totiž hovoří o důležitosti žít podle svých vlastních přesvědčení a hledání vnitřního já, daleko od tlaku veřejného obrazu​​.

Stále krásná

Dnes Linda klade důraz na přirozený přístup ke kráse a fitness, včetně výživy, cvičení a meditace​​. Je zastánkyní toho, že by se mělo stárnou s grácií. Zároveň je přesvědčená o tom, že lidé mohou být krásní v jakémkoliv věku a rozhodně není třeba v pokročilém věku vyhledávat pomoc plastických chirurgů.

close info Profimedia zoom_in Linda Evans vypadá stále božsky

Linda Evans je nejen ikonou Hollywoodu, ale také inspirací pro ženy všech věkových kategorií. Její příběh dokazuje, že i po úspěšné kariéře lze najít nový smysl života, překonávat osobní výzvy a žít naplno.

Zdroje: foxnews.com, northwestprimetime.com, imdb.com