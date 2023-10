Pod žhavým pískem Sakkáry se skrývá poklad. Místní historiky a archeology doslova ohromil. Odhalení vyšlo najevo v rámci vysílání dokumentárního seriálu stanice Channel 5 "Velké poklady Egypta", v němž historik Bettany Hughes odhalil ohromující objev.

Nečekaný objev

close info Profimedia.cz zoom_in Džoserova pyramida

Byl objevený v labyrintu podzemních chodeb, skutečného podzemního města, které bylo po staletí skryté před světem.

Sakkára je proslulá především Džoserovou pyramidou, která je stupňovitá. Pochází z 27. století př. n. l. z období třetí dynastie. Jde o jednu z nejranějších staveb pyramid, chlouby starověké civilizace. Nově objevený poklad dlouho ležel ukrytý pod povrchem a čekal na své objevení.

Labyrint podzemních tunelů byl doslova zjevením, které se vymykalo hranicím jakékoli představivosti. Historik Bettany Hughes jej označil za "senzační" a není těžké pochopit proč. Tento skrytý zázrak má kořeny v 19. století, kdy francouzský archeolog Auguste Mariette narazil na sfingu zahrabanou v písku, což podnítilo jeho zvědavost a odstartovalo pozoruhodnou cestu archeologického vývoje.

Když se Mariette a jeho tým pustili do vykopávek, brzy objevili více než 100 sfing, které lemovaly velkolepou cestu vedoucí k úžasnému vchodu do podzemí. Pod těmito záhadnými sfingami se skrývala rozsáhlá síť podzemních chodeb vytesaných hluboko do skály. Tyto tunely se táhly stovky metrů a byly důkazem neuvěřitelné řemeslné zručnosti a prozíravosti starých Egypťanů.

Palác pro mrtvé

Ještě pozoruhodnější byl účel celého objevu. Podzemní palác sloužil jako palác pro mrtvé. V jeho srdci se nacházela obrovská masivní žulová rakev vážící zhruba 90 tun, což vyvolalo mnoho spekulací. Vědci se ptali: Jaký tvor by si zasloužil takový pohřeb?

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Odpověď na tuto hádanku byla stejně napínavá, jako celý objev. Doktor Hughes odhalil, že v kolosální rakvi nejsou ostatky patřící člověku, nýbrž ostatky mohutného mumifikovaného býka. Bylo zřejmé, že nalezený sarkofág je podzemním hřbitovem uctívaných zvířat. Archeologové byli v šoku.

Složitost výstavby podzemního města, řemeslná zručnost labyrintu tunelů a záhada mumifikovaného býka v kolosální rakvi vrhly zcela nové světlo na staroegyptskou civilizaci.

Ve stopách Augusta Marietta, který skryté chodby prozkoumával v doprovodu hořících pochodní, dnes ve zkoumání nemalého pokladu pokračují moderní historici a archeologové.

Objev podzemního světa pod Sakkárou je důkazem nadčasovosti a důmyslnosti starověkého Egypta, která dlouho nedovolila moderním civilizacím odhalit mnohé ze skrytých tajemství pradávné civilizace.

Zdroje: www.livescience.com, en.wikipedia.org, egymonuments.gov.eg