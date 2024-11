Externí autor 27. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Marek Eben a jeho manželka Markéta Fišerová patří k nejstabilnějším párům českého showbyznysu. Společně si prošli neuvěřitelně náročnými životními zkouškami. Přišli o dceru a museli se vypořádat s vážnou nemocí herečky. Ukázali tak, že jejich manželství vydrží naprosto vše.

Krásná herečka byla hvězdou televizních obrazovek především v osmdesátých letech. V toto období potkala i svého životního partnera Marka Ebena. Její slibně rozjetou kariéru i osobní život zasáhlo několik bolestivých životních situací. Všechny si je prošla po boku Marka Ebena, s kterým je dodnes spokojeně vdaná.

Jedna zkouška za druhou

Mladá a krásná Markéta měla před sebou slibně rozjetou kariéru. Hrála v předních divadlech, pohádkách, filmech i seriálech. V době, kdy účinkovala v divadle na Kladně, se seznámila s talentovaným kolegou Markem Ebenem.

Půvabná brunetka mu údajně ze začátku přišla příliš divoká, lásce ovšem neporučil. Zamilovali se do sebe a zanedlouho byla svatba. Své „ano“ si řekli v roce 1982. Vídali se doma i v práci. Jejich lásce to ovšem neuškodilo, naopak. Diváci je milovali například jako pár ve filmu Tvář za oknem.

V roce 1985 přišla pro populární pár první těžká životní zkouška. Herečka prodělala chřipku, která jí rozjela závažné zdravotní komplikace. „Po přechozené chřipce dostala Markéta nejdříve zánět srdečního svalu a pak měla dokonce tuberkulózní nález na plicích. Vzápětí nato s Markem otěhotněla. Její Terezka se ale narodila v sedmém měsíci a za několik dní jí umřela,“ vzpomínala Světlana Nálepková ve své knize Na houpacím koni.

Ztráta dcery nebyla pro Markétu Fišerovou bohužel poslední tragédií. Další životní zkouška přišla zanedlouho. V den, kdy měla krásná herečka oslavit své šestadvacáté narozeniny, začala cítit nesnesitelnou bolest hlavy a také špatně vidět.

Její manžel ji hned odvezl do nemocnice, kde se dočkali krutého verdiktu. Markéta prodělala vážnou mozkovou mrtvici. Prognózy lékařů nebyly vůbec optimistické, mysleli si, že Markéta nepřežije. V kómatu byla dva měsíce.

Osudová láska

I v tento moment se potvrdil fakt, že je mezi Markétou a Markem opravdová láska. Eben pro svou manželku složil píseň, kterou jí v době jeho nepřítomnosti zdravotní sestry pouštěly. Tato píseň s názvem Voda se neutopí se v roce 1995 dostala na album Marka Ebena a jeho bratrů.

Po velkém boji se krásná herečka probrala z kómatu. Zůstala ovšem ochrnutá na celý obličej i tělo. Nějakou dobu ani nemohla mluvit. Půl roku dýchala za pomocí umělých plic, které ji držely při životě. Eben si se svou milovanou manželkou prošel následnými rehabilitacemi a dalším léčením. Po celou dobu jí byl obrovskou oporou. Její zdravotní stav se časem sice velmi zlepšil, k hraní už se ovšem nevrátila. Zůstala upoutaná na invalidním vozíku.

Marek a Markéta zůstali navzdory všem těmto životním zkouškám stabilním párem. Přestěhovali se do bezbariérového domu nedaleko Karlových Varů a žijí v ústraní a klidu.

Skvělý vztah mají i kvůli tomu, že se neustále společně smějí. „Já si občas stěžuji na úplné pitomosti. Třeba na trombózu v lýtku, kdy jsem musel nosit stahovací punčochu. Když jsem si Markétě postěžoval, tak se začala opravdu hodně srdečně smát,“ prozradil Eben v rozhovoru pro iDnes.cz. Manželé se rozhodně netrápí tím, proč je potkal takto těžký osud. Naučili se fungovat za těchto podmínek a na nic si nestěžují. „Nikdy jsme si nekladli otázku, proč zrovna nás tohle potkalo,“ přiznal oblíbený moderátor otevřeně.

Už několik let se Marek Eben objevuje pravidelně na televizních obrazovkách jako moderátor StarDance. Vždy dokonale oblečený elegán vypadá na šestašedesát let naprosto skvěle. Jeho manželka se drží poslední roky v ústraní. Čas od času ovšem vyrazí do milovaného divadla. Na Markétě Fišerové stále vyniknou její pronikavé oči, kterým v osmdesátých letech neodolal žádný muž.

